El próximo viernes 21 en las instalaciones del gimnasio Municipal Lucho Fernández, con la organización de la Dirección de Deportes y Actividad Física del municipio, se realizará el torneo cuatro vs cuatro de handball. La actividad busca ser el marco de arranque del calendario anual del handball en Río Gallegos. El certamen se desarrollará del 21 al 24 de febrero en las categorías femenino y masculino sub 16 (2004-2005-2006 y 2007) y primera división.

Flavio Sosa, líder deportivo y referente de la actividad del handball brindó detalles del certamen: “Estamos arrancando el año con la tercera edición del torneo cuatro vs cuatro en las categorías sub 16 y libres femenino y masculino. Es una idea que nació con la idea de realizar algo nuevo en verano y ahora en el marco de la propuesta “Un Verano Juntos”, con muchas expectativas. Contaremos con la participación de equipos del interior provincial, como ser conjuntos de Río Turbio, 28 de Noviembre y Las Heras, además de los equipos que se inscriban de nuestra ciudad. Contentos de empezar el año y esperamos que siga creciendo este deporte en la ciudad. Quiero agradecer a la Dirección de Deportes con la gestión de Sergio Vilche y el auspicio de la Municipalidad de Río Gallegos”. Es importante señalar que la modalidad de handball cuatro vs cuatro tiene un carácter recreativa que fusiona algunas características del handball indoor y beach que se aplica muchas veces a las pretemporadas; es una disciplina que requiere estado físico.

Asimismo, las inscripciones para participar de del certamen deportivo se realizan en las instalaciones de la Dirección de Deportes de la municipalidad ubicada en el gimnasio Juan Bautista Rocha, teniendo plazo de inscripción el 14 de febrero, dando inicio la competencia el 21 del corriente. Para consultas y más información, los interesados pueden dirigirse al gimnasio Juan Bautista Rocha sito en pasaje José Miranda 1215 o bien, comunicarse al teléfono 2966-610200.

