El Gobierno de Santa Cruz, a través del Consejo Provincial de Educación, aprobó mediante acuerdo el lenguaje inclusivo no binario en el ámbito social, en el marco de una política educativa que promueve la inclusión en todos sus aspectos. La directora de Desarrollo Profesional del CPE, Olga Rizzi afirmó que se trata de una decisión que acompaña a quienes en el ámbito educativo utilicen el lenguaje inclusivo.

En diciembre último, la cartera educativa aprobó un proyecto del Ejecutivo que avala el uso del lenguaje inclusivo en las aulas santacruceñas. Este Acuerdo del CPE tuvo las abstenciones de los vocales docentes y por los Padres.

Al respecto, en diálogo con Lu 14, la directora general de Desarrollo Profesional del CPE, Olga Rizzi indicó que este acuerdo, que comenzará a aplicarse en el Ciclo Lectivo 2020, se enmarca en “una política de la Educación Provincial que permite que aquellos docentes que estén en condiciones o quieran utilizar el lenguaje inclusivo no binario, puedan hacerlo; y, esto no va a representar para ellos un problema de tipo legal, es decir, no van a ser sancionados”.

A la vez, destacó que “la utilización del lenguaje inclusivo no es una cuestión gramatical, sino que tiene que ver con una política que tiende a crear conciencia sobre las cuestiones de desigualdad”; esta iniciativa tiene “un propósito que no es obligar, porque los cambios culturales no se imponen, son construcciones”, añadió.

Asimismo, Rizzi indicó que cuando se plantea la postura de la Real Academia Española en contra del uso de este lenguaje se lo está reduciendo a una cuestión gramatical. “No es una cuestión gramatical, sino una utilización de la retórica; que tiene que ver con visibilizar las cuestiones que requieren acciones concretas y un compromiso respecto a la igualdad”, afirmó la directora provincial.

También hizo hincapié en que el uso del lenguaje vinculado a la inclusión de género. EN este sentido, mencionó que desde el CPE se aborda como “una situación que atraviesa todas las líneas, y de eso podemos dar fe porque nuestra gestión se basa concretamente en poder pensar el tema”;

“Es importante destacar que en ese sentido (el de la igualdad) fortalecemos y generamos acciones para la ESI”, subrayó.

Es decir, “hay una mirada respecto a esa construcción que no puede ser ajena, sobre todo cuando en la sociedad esta construcción del lenguaje está tan visibilizada”, expresó Rizzi.

Por último, la Directora General de Desarrollo Profesional del CPE detalló que “en este caso, trabajaron los vocales por el Ejecutivo, la presidenta del Consejo, el vicepresidente, en esta línea de poder darle una mirada, y se aprobó en la última sesión del Consejo con el voto positivo del Ejecutivo, es decir, de los integrantes del Ejecutivo en el Consejo Provincial de Educación, y tiene que ver con eso, con visibilizar cuestiones concretas que hacen a la inclusión”.

