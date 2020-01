Desde el Sindicato y La Mutual que conduce José Dante Llugdar, ambas comisiones directivas hicieron llegar sus más sinceras felicitaciones al notable esfuerzo de la responsable de Maestranza de la Sede Sarmiento, Alejandra Vergara, quien con excelentes calificaciones se dio el gusto de recibir su diploma en la Escuela N° 756 para adultos de esa localidad chubutense.

Ella misma contó cómo se dio todo: “esto empezó en 2016, tengo un nene que va al secundario -se llama Eduardo- y tiene 15 años. Cuando él tenía 12 e iba empezar el secundario, se me paró un día y me preguntó por qué lo iba a obligar a empezar el secundario siendo que yo no lo terminé, y la verdad que me partió el corazón”, fueron sus palabras para describir el inicio de esta singular historia.

Alejandra admitió que esa actitud de su hijo menor la dejó descolocada, le tocó el orgullo, y fue allí que recordó que estaba la escuela nocturna y se acercó al principio con algo de temor, pues hacía 20 años no iba al colegio ni tocaba un libro “Me costó mucho para hablar, incluso para escribir”, admitió sobre lo que le sucedía en un principio.

Pero fue valiente y prosiguió: en diálogo con la Secretaría de Actas, Prensa y Propaganda que conduce David Klappenbach, comentó que en su primer año obtuvo muchos 8; 9 y 10 en sus notas y admite que lo que sí le costó bastante fue la cursada de idioma Inglés, del cual dice no entender mucho, pero que le puso muchas pilas.

“Fue así que el primer boletín se lo pude mostrar a mi hijo, y le dije que uno puede trabajar y estudiar; y cuando se lo propone, puede lograr todo lo que quiera. Eso me sirvió para motivarlo también a él, que hoy ya pasó a tercer año”, dijo con satisfacción, agregando que “es difícil, porque cuesta mucho ser madre soltera, trabajar y tener tres hijos a cargo. Los otros dos son Belén de 20 años (este año finaliza el secundario y ya se independizó) y Damaris de 17 que pasó a quinto año”.

Agradecimientos al Sindicato

Vergara hace siete años y medio que trabaja para el Gremio. Estuvo dos años y medio en el Camping ‘Puente Traverso’ y ahora lleva cinco años en la Sede de Sarmiento, sumando su paso por la anterior pequeña que se alquilaba y la actual propia en calle Belgrano, dónde empezó a trabajar ocho horas diarias en su puesto de Maestranza, ya que antes hacía turnos de media jornada.

Por todo ese esfuerzo es que recibió la felicitación de los miembros de Comisión Directiva, incluidos el Secretario General Llugdar, el Adjunto Luis Villegas; el Encargado de Sede y Vocal Bernabé Araujo, al Secretario Administrativo Carlos Díaz y la Delegada de Personal Bárbara González; con quienes se manifestó muy complacida por acceder a esta posibilidad de completar sus estudios en los que gracias a las notas obtenidas, fue primera escolta de la Escuela e incluso estuvo muy cerca de ser abanderada.

“De verdad fue muy lindo, aunque lo que más uno quería era terminar porque resultaba agotador y había que andar mucho todo el día, hasta muy tarde”, se sinceró, y adelantó que ha planteado que quiere seguir estudiando, realizar cursos de gastronomía que posiblemente se desarrollen prontamente en su ciudad, pues es algo que les gusta y mucho, y en lo que en algún futuro le gustaría trabajar, sin descuidar lo que hoy realiza.

Reconocimiento de la Institución

El miércoles 22 de enero, Villegas y Klappenbach junto a Delegados de Personal tuvieron la oportunidad también de charlar con Alejandra Vergara y, en nombre del Sindicato, la felicitaron por el compromiso demostrado. “La compañera ha logrado terminar sus estudios secundarios sin dejar de prestar servicios, trabajando. Esas son las cosas que resaltamos de nuestros empleados y compañeros; ese granito de arena que aportan primero porque le sirve a ella pero también le sirve al Sindicato, y el día de mañana quizá nos pueda dar una mano o tener un crecimiento dentro del mismo”, señaló el Adjunto.

En ese marco, comentó que charlaron con ella y les comentó sobre su anhelo de formarse en el plano gastronómico, destacando que “ella realiza eventos en Sarmiento aparte de trabajar con nosotros, y doy fe de que son muy buenos. Estas cosas en verdad nos ponen contentos y quiero rescatar el enorme esfuerzo de esta compañera, y ojalá pueda ser contagioso para gente que no ha podido terminar el primario o secundario, decirles que nunca es tarde para seguir aprendiendo. Esas cosas hablan bien de la persona y qué mejor que sea una compañera nuestra la que ha podido conseguirlas”.

Comentarios

comentar