El grupo de pacientes oncológicos sufrió un hecho inseguridad cuando delincuentes ingresaron a su sede rompiendo las ventanas y llevándose material de gran importancia para su actividad en la localidad.

El comunicado que emitió el Grupo en sus redes sociales

«Hoy nos encontramos con que nuestro Casa VENIDICI fue violentada por personas que no tienen el sentido de solidaridad, amor por el otro, empatía que a nosotros nos caracteriza…

Pasan las horas y no podemos encontrar el sentido, motivo que los llevó a provocarnos este daño… que no sólo fue material, sino más emocional en el caso nuestro…

Lo que prevalece en nuestro Centro de Actividades Venidici son cosas de valor social, de trabajo y solidaridad; acá no hay cosas de gran valor económico, y sobre todo tienen que entender los que hoy rompieron, dañaron y robaron, que cada uno recibe en la vida lo que da, si ustedes no saben DAR es una lástima; nosotros SÍ sabemos y ya volveremos a recuperar lo que hoy por la acción de ustedes, perdimos…»

