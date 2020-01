María del Carmen, abuela de Karin, uno de los niños que falleció en el trágico incendio del 5 de enero habló acerca del procesamiento de cuatro de los acusados por el triple crimen. “Queremos y exigimos justicia, que vayan presos y le den perpetua a todos los que participaron”, expresó.

En el día de ayer, el Juez Gabriel Contreras dictó la prisión preventiva de cuatro de los acusados por el triple crimen, y dejó en libertad a otros dos sospechosos por falta de pruebas. En este contexto, se registraron algunos incidentes en las afueras del juzgado con familiares que intentaron increpar a los acusados.

María del Carmen, abuela de uno de los chicos que falleció trágicamente en el incendio dialogó esta mañana con Frecuencia Patagonia 99.3 para referirse a lo ocurrido. “Parte de la familia está conforme porque se hizo más de lo que se había hecho cuando estaba la otra jueza subrogante (Malena Totino). A mí no me conforma, yo necesito saber más. Hay cuatro detenidos, pero falta uno. No me cierra la hipótesis de que Luna es una víctima más”, expresó.

“Queremos y exigimos justicia. Que vayan presos y le den perpetua a todos los que participaron. Destruyeron una familia y mataron a niños de una manera horrible. Sé que nunca voy a tener paz. Nada de lo que pase me la va a devolver a mi nieto y me va a quitar el dolor”, comentó bajo una profunda tristeza.

María del Carmen señaló como responsables además a la Oficina de la Niñez porque “ellos fallaron como institución”. Explicó que “los chicos contaban todo, y por eso digo que Luna es tan asesino como los demás. Les ponía un arma en la cabeza a los nenes para que no cuenten nada de lo que pasaba ahí. No entiendo como Natasha lo despertó a Luna, él sale a buscar ayuda y ella no. Los chicos contaban muchas cosas y nadie actuó”.

Por último, comentó que junto a la familia de Lautaro van continuar con las marchas y los pedidos de justicia. “Hasta que se den los resultados definitivos que queremos, que estén presos todos los culpables. Hasta ese momento no vamos a parar”, concluyó.

Comentarios

comentar