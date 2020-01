Un grupo de unas 15 personas tomó un sector a metros del Lago Futalaufquen pero alejado del uso público. Se trata de una “reivindicación territorial”, afirmaron. El camino quedó obstruido por ramas y árboles secos.

Una comunidad mapuche denominada «Lof Pailako» se encuentra realizando desde la tarde de este miércoles una ocupación en el Parque Nacional Los Alerces, a poca distancia del Lago Futalaufquen pero en un sector alejado del uso público.

Según informó el portal EQSNotas, alrededor de 15 personas jóvenes realizan su reclamo en un sector ubicado a unos 7 kilómetros de la Portada centro en dirección oeste en la zona del cristo, como es conocida popularmente. Está próximo a la ex población Salinas, en un predio donde iniciaron en el año 2015 y 2016 los incendios que consumieron varias hectáreas.

El intendente del Parque Los Alerces, Ariel Rodríguez, afirmó que “a través de un mensaje que circuló en las redes ayer suponíamos que podía ocurrir. Comenzaron a escucharse ruidos de motosierras, gritos y elementos musicales que suelen utilizar dichas comunidades”.

Al dirigirse al lugar, observaron que el camino estaba obstruido por ramas y árboles secos por lo que debieron acceder a pie.

Tal como lo informó Rodriguez, decidieron no ingresar por no saber con qué se podían encontrar en horas de la noche. Este jueves, Gendarmería realizó una actuación de oficio.

Según el testimonio de miembros de la comunidad Mapuche, la intención es volver a las fuentes, volver a vivir como se vivía antes que sea Parque Nacional “para un desarrollo autosustentable, para lograr un equilibrio espiritual y así conseguir una autonomía como mapuches, aquella que fue arrebatada y que trataron de borrar a nuestros ancestros.

Desde el Parque, esperan en el día de mañana recibir la visita del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), organismo del estado encargado de entablar este tipo de relaciones. “No puedo afirmar ni contradecir sobre sus creencias, necesitamos iniciar este diálogo cuanto antes para el bien de todos. Confiamos en que el INAI está preparado para abordarlo de la mejor manera”.

Se están tomando los recaudos para no ocasionar problemas con los visitantes del Parque, “En un sector del área protegida que no es de uso público, no tiene pobladores. No creo que afecte cómo se viene desarrollando la temporada,” afirmó el Intendente del Parque Nacional los Alerces.

(Fuente:EQSNotas)

