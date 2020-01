En el marco de la Semana mundial de la Educación Ambiental, Santiago Alcaraz, propietario de Tienda de mascotas, se acercó a Frecuencia Patagonia 99.3 para hablar en Voces y Apuntes sobre la Eco Caminata Mascotera que realizará el municipio caletense en conjunto con la tienda, organismos municipales y protectoras de animales.

La Eco Caminata, que abrirá la semana de la Educación Ambiental, se llevará a cabo este domingo 26 de Enero desde la explanada del Complejo Municipal, a las 10 de la mañana, con un trayecto de 1,5 Km hacia el sur, ida y vuelta y sumará la importante idea de, además de realizarla con tu mascota, juntar basura que los vecinos dejan tirada en la costanera caletense.

«Las expectativas son enormes, estamos muy contentos de estar trabajando en conjunto con una actividad muy interesante que está organizando el municipio», comentó Santiago al respecto y aseguró que «esta es la primera actividad de las que van a realizar durante la semana, ‘Semana Mundial de la Educación Ambiental’. Me convocaron para apoyar el evento de la Eco Caminata Mascotera que consiste en una caminata familiar, va a ser un día, si no me equivoco, espectacular, vamos a salir de la explanada del complejo, donde va a ser la concentración a las 10 de la mañana, vamos a salir con una bolsita ecológica, y mientras hacemos el recorrido vamos juntando toda la basura que vemos permanentemente en nuestra costanera, como un gesto simbólico de conciencia y ayuda a mantener la limpieza».

Santiago Alcaraz, dueño de ‘Tienda de Mascotas’

Para los más chicos «va a haber una barrileteada» y además se va a contar con «una gran carpa donde van a estar las protectoras ofreciendo, poniendo a disposición y dando charlas sobre el excelente trabajo que hacen, aquellos perros que tengan para dar en adopción, ellas son parte del evento».

Por otro lado «también va a estar el laboratorio móvil que va a estar hasta el Jueves vacunando y desparasitando perros y gatos».

Además, comentó el dueño de Tienda de Mascotas que «vamos a estar regalando más de 1000 kilos de alimentos de muy buena calidad. Todos aquellos que participen de la caminata, junten basura, vamos a tener una balanza para pesar las bolsas, la idea es que todo el mundo se lleve algo. Hemos dispuesto, una obligación, exigencia, que es por una cuestión de seguridad pasear a los perros con bozales, sobre todo los de más de 20 kilos, vamos a poner a disposición bozales, para que ninguno que haya ido desprevenido, sin su bozal, pueda hacer la caminata tranquilo».

