La obra pública y el desarrollo productivo en la agenda de la gobernadora. Alicia Kirchner se reunió en Buenos Aires con Santiago Cafiero. Abordaron diferentes temas relacionados con el Acta compromiso Federal que el presidente, Alberto Fernández, firmó en agosto pasado con Santa Cruz y otros 18 distritos. “Río Turbio es una de nuestras prioridades”, afirmó en declaraciones a los medios.



En el acta compromiso se incluían obras que fueron paralizadas por el Gobierno de Cambiemos y son claves para el desarrollo industrial de la provincia. Se trata de la terminación de la mega usina termoeléctrica de Río Turbio; la finalización del acueducto de vinculación Lago Musters-Caleta Olivia e incorporación en segunda etapa de la obra de construcción del acueducto multipropósito Lago Buenos Aires; la culminación del gasoducto troncal de Perito Moreno-Los Antiguos; y la construcción de la línea de interconexión energética desde Comandante Luis Piedra Buena a Puerto San Julián y Gobernador Gregores en 132 MW, completando así el total de la provincia.

Durante la jornada de hoy, la gobernadora en una reunión con el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, abordó temas generales sobre la situación de la provincia, como lo es el caso del Hospital SAMIC (El Calafate) que se encuentra intervenido por la administración central y que días atrás fue noticia por la asunción de Diego Eduardo Cerrudo.

“Nos reunimos con el jefe de gabinete para tratar temas generales que hacen la gestión de la provincia y sobre los cuales estamos preocupados; como es el caso del Hospital SAMIC que ya Nación está interviniendo y regularizándolo”, explicó la gobernadora.

Además destacó que la Cuenca Carbonífera es prioridad en la agenda. “Dialogamos sobre YCRT (Yacimientos Carboníferos Río Turbio), la terminación de la usina termoeléctrica, el desarrollo de la minería y la situación de nuestras poblaciones”, manifestó la gobernadora al término del encuentro.

Además, consultada por los medios presentes, Alicia Kirchner recordó el acta compromiso federal firmada por la provincia y el Presidente. “Abordamos lo que atañe a la misma para ver cómo se va a canalizar. Es necesario avanzar en las obras que están paradas y que es necesario reactivar. La obra pública permite generar empleo y hoy esto es muy importante”, destacó.

“La obra pública no solo permite la generación de empleo genuino, sino que además garantizar servicios que son fundamentales para el desarrollo productivo de Santa Cruz y de todo el país”, agregó la mandataria en rueda de prensa.

En este sentido también se refirió a la importancia de avanzar y finalizar el acueducto de vinculación Lago Musters-Caleta Olivia. “Se trata de una obra que no solo beneficia a las localidades de la zona norte de la provincia, sino también al sur de Chubut”.

Respecto a la culminación del gasoducto troncal de Perito Moreno-Los Antiguos, Alicia manifestó que los materiales ya están comprados y se trata de una obra que no solo va a beneficiar a las localidades santacruceñas.

En este sentido, la mandataria puso en valor que muchas de las obras que se encuentran pendientes en la provincia una vez concretadas, van a beneficiar a una gran cantidad de argentinos y argentinas.

