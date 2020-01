[Fotos: Roxana Calederero; extraídas del Facebook de Alcides]

El maratonista local Alcides Gomez, quien ha participado en una enorme cantidad de carreras, tomó por decisión organizar su primera maratón en nuestra ciudad la cual se realizó el pasado Sábado 18 y contó con distintos terrenos. De la misma participaron corredores de toda la región.

En comunicación con Voces y Apuntes, Alcides comentó que «estaba un poquito ansioso, hace mucho tiempo quería organizar una carrera y se me ha podido dar. Tuvimos mucha concurrencia de gente por ser mi primera carrera».

Además, agregó que «gracias a Dios, al público, a la gente también que me ha ayudado un montón, a la difusión de la radio, aclarar que a mi me faltó un poquito más de decisión también porque andaba solo, es mi primera experiencia, le contaba a los corredores que algún problemita íbamos a tener y ellos ya saben igual que algo puede llegar a pasar».

En cuanto a los terrenos que formaron parte del circuito, Gomez contó entre risas que «por ahí algunos me decían que lo hice como para mi que estoy acostumbrado a correr en cerro» y aclaró que «lo hice exigiendo un poquito, tuvimos que algunas personas no veían la cinta y un poquito se perdieron pero volvieron a retomar el camino, es lo que uno de a poquito va aprendiendo muchas cosas».

Por otro lado, Alcides aseguró que «me quedo tranquilo y contento, por ser la primera vez, gracias a la gente que me ha ayudado, a los auspiciantes, a mi familia que me aguanto, a los corredores, a los chicos que estuvieron en la organización. Gracias a Dios, ya la próxima vez vamos a mejorar un montón, aprendimos de los errores».

Y finalizó agradeciendo «al comando y a tránsito que me aguantaron, estuvieron desde temprano, aguantaron todo el circuito y anduvieron muy bien en lo que yo les pedía. Sin ellos tampoco uno no puede cortar el tránsito. Los corredores me tiraron muy buena energía. Agradecer a mi amigo Sergio Lopez».

Comentarios

comentar