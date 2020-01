En una tarde de altas temperaturas en Caleta Olivia, familiares y amigos realizaron otra marcha pidiendo justicia por el caso ocurrido en el barrio 17 de Octubre.

«Esta semana por suerte hubo novedades sobre el caso, Ricardo esta detenido ojala que no salga, espero que después cuando pase el tiempo no lo larguen. Queremos justicia, no queremos que esto quede en la nada. Tengo muchos amigos, familiares de Comodoro que nos vinieron a acompañar», expresaba su abuela.

MIRA EL VÍDEO DE LA MARCHA Y CON ALGUNOS TESTIMONIOS

