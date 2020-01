Jairo Gordillo Díaz tomó la drástica decisión de encadenarse en la puerta del IDUV Caleta Olivia en reclamo de una respuesta positiva sobre la situación de su vivienda familiar, la cual denuncia que le fue desadjudicada. Desde el IDUV respondieron que está constatada una situación irregular de alquiler.

En diálogo con Voces y Apuntes, Jairo Gordillo Díaz explicó la situación que atraviesa y porqué tomó la decisión de encadenarse. “En julio del año pasado decido alquilar la casa de mi padre que ahora está en Mar del Plata por una situación oncológica. Mi madre también se volvió a Tucumán por problemas familiares y como la casa quedó deshabitada tomé la decisión de alquilarla como corresponde con contrato de por medio y todo reglamentado”.

“En el mes de octubre -tercer mes de alquiler- el inquilino decide no pagarme más. Me terminan aduciendo que hablaron con Maria Ester Labado (Directora Regional IDUV Zona Norte), quien les dijo que no paguen más porque esas casas que son del IDUV no se podían alquilar”, relató el joven.

SITUACIÓN DE LA VIVIENDA

El joven comenta que “yo no tenía conocimiento que la casa no se podía alquilar. Hace 27 años que vivíamos con mi familia ahí y adelantamos cuotas hasta mayo del 2020. La casa está pagada en un 90% y cuando quise pagar por la totalidad de la vivienda, María Ester me sacó las boletas de la mano”.

Jairo relató que ya agotó todos los pasos legales para obtener una respuesta pero que “le frenan todo”, por lo que encadenarse en la puerta del IDUV fue un acto de último recurso. “Me voy a quedar acá hasta que alguien me atienda y me den una respuesta coherente. Me llovieron mensajes diciéndome que no soy la única persona que pasa este caso, yo seguiré hasta las últimas consecuencias”, sentenció.

RESPUESTA DEL IDUV

Voces y Apuntes se comunicó con María Ester Labado quien manifestó que desde el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda “Estamos actuando con todos los casos en los cuales que hemos detectado casas alquiladas. Primero pedimos un oficio policial para constatar quienes están viviendo, en que condición y desde cuándo. Si se constata la irregularidad es porque la vivienda no está cancelada y no está viviendo el titular de la misma”.

Además explicó que antes de la entrega de una vivienda “se firma un acuerdo en el que figuran las personas que van a vivir allí y no pueden alquilarla hasta que esté totalmente cancelada”.

“En Rio Gallegos se evalúa si los fundamentos que lo llevan a alquilar la vivienda son atendibles o no. Las casas no se alquilan, por alguna situación particular pueden informar si la dejan a cargo de otra persona”.

En contraposición a lo expresado por Gordillo, María Ester Labado expresó que: “no está firme aún la desadjudicación porque hay que esperar la respuesta del recurso de amparo desde Rio Gallegos. La situación irregular está constatada”.

