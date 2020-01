Se trata del caso de Layla Dacal y Federico Díaz que tomó dimensiones mediáticas en las últimas semanas. El acusado pudo ser ubicado tras varios días en los que no pudo ser notificado de la audiencia de partes que estaba citada para hoy en horas de la mañana.

La Dra. Pamela Pérez, representante legal de la víctima Layla Dacal visitó los estudios de la radio Frecuencia Patagonia 99.3 para comentar las novedades del caso que finalmente pudo concretar una audiencia entre las partes esta mañana.

“Lograron ubicarlo al Sr. Díaz luego de no presentarse a varias audiencias y por no haberlo podido notificarle sobre las medidas que se tomaron. Él subía a las redes sociales, fotos en donde mostraba que se escondía de la policía y que no lo podían encontrar. Se lo notificó a través de los medios de comunicación como medida extrema. La policía logró encontrarlo ayer a la noche y lo tuvo en custodia hasta hoy a la mañana donde fue llevado al Juzgado de Familia para que pueda asistir a la audiencia”, relató la abogada.

“Pedimos una serie de medidas teniendo en cuenta el alto riesgo según un informe presentado a raíz de los hechos denunciados”, resaltó.

LAS MEDIDAS

La jueza dispuso una serie de medidas para la protección de Layla. Entre ellas la prohibición de acercamiento por 180 días y la obligación de notificarse si el acusado decide abandonar la ciudad. También se dispuso que Díaz se someta a una pericia psiquiátrica. “Él se comprometió a eliminar todos los perfiles que tenga en redes sociales donde se refiere a Layla. Va a tener que asistir a una red de varones cristianos con el objeto de que pueda incorporar la perspectiva de género y pueda respetar a las mujeres. Queremos que él asista a las charlas de la Ley Micaela porque evidentemente le está faltando una conciencia respecto al rol de la mujer”.

Además se tomó una medida recíproca en la cual, ni Federico, ni Layla, ni ningún familiar de ambos puede realizar publicaciones en las redes sociales al respecto.

Según explicó la Dra. Pérez, si Díaz llegase a incumplir alguna de estas medidas, la jueza le va a imponer una multa económica de $50.000 y lo va a someter a que se le coloque una pulsera electrónica para monitorearlo. “Estoy conforme. Son las medidas que pedimos la semana pasada y no nos habían hecho lugar”, expresó.

De la misma manera se dejó asentado que esta audiencia se trató por la denuncia de violencia de género y que existe otra denuncia realizada, por la tenencia y difusión de imágenes sexuales de ella cuando era menor de edad.

Este es el video de la transmisión en directo de la entrevista a la Dra. Pamela Perez..

