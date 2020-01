Lo dijo María del Carmen en llamado telefónico que realizó a Frecuencia Patagonia 99.2 para hablar con Voces y Apuntes. Ella es abuela de Karin Hernández, la niña fallecida el 5 de Enero en el incendio de una casa en el barrio 17 de Octubre, sobre la oficina de la niñez y los diferentes entes que trabajan en conjunto en pos de los derechos del niño y la mujer, tras la entrevista en Voces y Apuntes de la Licenciada Florentín. El viernes a las 17 hs. se realizará una marcha en el Gorosito por pedido de justicia.

«Me parece que siempre están desviándose del tema. Yo sé lo que le pasó a mi nieta» , aseguró María del Carmen y agregó que «nunca hicieron seguimiento a como estaba la niña, como vivía, en que condiciones cuando la madre la llevaba. Se dice que si, que desde el colegio también se informa y nunca fue así. Este último tiempo no podíamos verla. Eso también lo tendrían que informar desde el colegio. El día del egreso fuimos porque la directora llamó, pero diciéndonos a nosotros que no hagamos escándalo. Karin era de expresar todo, ella le pidió a la maestra que quería que su papá esté. Pero nadie informó como estaba la nena. Este último tiempo fue fatal, no la podíamos ver. La última vez fue el 13 de septiembre, fue el último día que la pude abrazar y compartir con ella».

«Siento impotencia, porque no se hace justicia. Yo la quería tener, porque yo la tenía, hasta que mi hijo pueda acomodarse. Se pide demasiado para darle una tenencia, no entiendo como ella tenía el certificado, nadie hacía seguimiento de como ella la tenía», contó.

Además, afirmó que «esto se podría haber evitado si nos hubiesen escuchado, yo fui con mi hijo y no se hizo nada, no debe estar ni registrado. Quería pasar año nuevo con mi nieta, disfrutar de unas vacaciones con ella, todo hice y quedó en la nada. Luna no dejaba que nos metamos, fue a increpar dos veces a mi hijo al trabajo con armas de fuego. El estado no tiene ni ofrece condiciones para sacar a una mujer del lugar donde está siendo maltratada. Lo digo porque lo sé. Viví situaciones así, donde el estado no me ha brindado nada de apoyo. Se sale por amor a los hijos, nada más. Me gustaría hablar cara a cara con las personas que salen a decir cosas, comentan cosas. Hay tres vidas que se perdieron que se podían evitar, la madre también es una víctima».

Sobre el caso: «Nos dijeron que estaba en secreto de sumario y que no se podía acceder al caso. Si nos informaron de los cuatro detenido que para mi no tienen nada que ver. Y después de los elementos que secuestraron en el 17 de octubre, pero eso es todo. Estoy cargando al estado que no se hace cargo de supervisar. Esto no es lo primero que (Luna) ha echo, le tienen miedo, por eso los vecinos no quieren hablar, tiene certificado para que no pueda ser imputado. Tal vez me equivoque, pero las cosas que pasé con mi nieta, a los lugares que la iba a buscar, yo las pase».

Para finalizar, la abuela de Karin pidió «que nos acompañen en una marcha que estamos organizando. Pedimos solidaridad de la sociedad, para este viernes a las 17 hs., porque uno piensa que nunca le va a pasar pero no sabe. A cualquiera le puede pasar».

