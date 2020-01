Esta mañana, la secretaria de Desarrollo Social, Lic. Elizabeth Pintos, participó de una reunión con los empleados del Hogar de Ancianos Nuevo Amanecer. Lo hizo junto a la subsecretaria de Acción Social, Lic. Celeste Ludueña y el asesor Lic. Carlos Murúa.

El objetivo que trazó Pintos para este encuentro tuvo como fundamento conocer al personal que trabaja en el Hogar de Ancianos: cómo trabajan, cuáles son sus necesidades, y revalorizar el trabajo de cada uno. “En esta nueva gestión vengo a colaborar con la gente y a darle un valor a su trabajo”, expresó la funcionaria.

Dentro de su Secretaría, Pintos tiene a cargo diferentes sectores. Entre ellos, el Hogar de Ancianos, los CICs y los Jardines Maternales. Luego del encuentro de hoy, hizo hincapié en que viene a trabajar con ellos, ya que sola no va a poder lograr los objetivos que se antepuso. “Para ello, la comunicación es básica y la empatía debe ser permanente”, sumó.

En el mitin que se extendió por casi dos horas, los empleados del sector manifestaron diferentes necesidades e inquietudes, todas relevadas por Ludueña y Murúa. Pero también, expresaron satisfacción por la presencia de Pintos. De hecho, una trabajadora manifestó que esta es la primera vez que una Secretaria de Desarrollo Social se presenta ante ellos para conocerlos y escucharlos.

“Quien conoce mi trabajo sabe que siempre me preocupé por la gente. Valorar a la persona es poder construir y mejorar lo que uno hace. Esta va a ser mi forma de trabajo”, insistió la funcionaria.

En ese sentido, contó que en la visita al Hogar se acercó a un abuelo que le recitó un poema. “Eso me da fuerza para seguir trabajando. Para mi es esencial”, expresó. En relación a los pedidos del personal, dijo que ya comenzó a trabajar y que convocó a diferentes actores para que den pronta respuesta a los pedidos más urgentes.

Agenda

Este viernes por la mañana, Elizabeth Pintos participará de una recorrida, junto al intendente Fernando Cotillo, por los diferentes Centros Comunitarios municipales ubicados en los barrios 17 de Octubre, Rotary 23 y Centenario, y el CAPS del barrio Mar del Plata. Pintos quiere que el mandatario observe el trabajo que se está desarrollando en cada una de las instituciones.

Además, la semana que viene, la Secretaria de Desarrollo Social se reunirá con su par provincial, Bárbara Weinzettel, y con el ministro de Salud, Juan Carlos Nadalich.

