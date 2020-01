Valentina González fue abordada por una persona en la parada de Taxis del Hospital Zonal. El delincuente -aparentemente menor de edad- la hizo conducir hasta el Barrio 2 de Abril donde le robó sus pertenencias. El malhechor habría gatillado el arma sobre la cabeza de la víctima pero el disparo no salió. Ahora busca desesperadamente la documentación para poder seguir trabajando.

Valentina González trabaja como taxista en Caleta Olivia aproximadamente hace 10 años. Es madre de cuatro hijos y el sostén de la familia. El pasado jueves alrededor de las 3 de la mañana vivió un verdadero calvario arriba de su auto. “Estaba en la parada en la puerta del Hospital Zona y viene un muchacho a golpearme la puerta. Para mí era un pasajero, creo que no era mayor de edad, alrededor de 15 o 16 años. Se sube al asiento trasero y ahí se cubre la cara y saca una pistola. Me dice que arranque y yo me puse nerviosa, me dijo ‘arranca si no querés morir ahora’”.

Valentina continuó con la cruda narración de los hechos. “Fuimos por la Avenida Eva Perón, y me tenía siempre con la pistola en la cabeza. Entramos al barrio 2 de Abril, entre la Escalera 16 y la 18. Ahí se puso violento, me golpeó con la culata del arma y me quiso sacar la radio y el reloj del auto. Cuando no lo pudo hacer, me puso contra el volante y gatilló. No le salió el tiro y de ahí yo no me acuerdo más nada”.

A continuación, Valentina se dirigió a la Seccional Tercera de Policía a realizar la denuncia correspondiente. Hasta el momento no hay información del caso y no pudieron dar con el asaltante. “Lo que quiero ahora es que aparezca mi carnet de conducir, mi documento y mi libreta sanitaria. No le sirve a nadie más que a mí”, detalló la conductora.

Mirá el video con el desgarrador testimonio de Valentina:

Hablamos con Valentina González, quien sintió un robo el pasado jueves. Pide recuperar su documentación para poder seguir trabajando Posted by Voces y apuntes – oficial on Tuesday, January 14, 2020

