En comunicación con Voces y Apuntes, el Intendente Fernando Cotillo anunció que el próximo jueves ingresará el dinero para poder pagar la totalidad de los sueldos y el viernes 17 estará disponible en las cuentas de los empleados.

“Habíamos dicho la semana pasada que íbamos a pagar durante la primera quincena. Se nos pasó un día, pero mañana se nos acredita el dinero para hacer posible pagar a todos en un mismo acto. Cuando el banco lo disponga estarán disponibles todos los sueldos correspondientes al mes de diciembre. Desde los cargos políticos hasta el último módulo. Planes y Cooperativas también van a cobrar durante este fin de semana”, detalló Fernando Cotillo en comunicación con Voces y Apuntes.

“No quisimos pagar por módulos como se venía haciendo. Este ejercicio lo vamos a ir repitiendo, es nuestra intención ir achicando los plazos. Hemos pasado de pagar el 20 al 16; y el mes que viene esperamos llegar a pagar entre el 10 y el 15 para que los empleados puedan tener previsibilidad sobre cuándo van a cobrar”.

“Caleta Olivia está pasando por una situación en la que si no ponemos el hombro entre todos, no vamos a sacar esta ciudad adelante. A la Municipalidad con todos sus ingresos, no sé si alcanza para pagar la totalidad de los sueldos. Tiene que haber una ayuda extra, y hay un criterio de la Provincia de adelantarnos los fondos que nos corresponden”, expresó el Intendente.

Con respecto al pago de aguinaldos, explicó que “de aquí al viernes vamos a tener novedades y vamos a informar a los empleados una propuesta para el pago del aguinaldo”.

