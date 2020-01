Durante esta mañana, acompañados por a familiares, amigos y vecinos, el papá de Karin junto al papá de Lautaro, nenes fallecidos en el incendio intencionado del pasado domingo a la madrugada en el Barrio 17 de Octubre junto a su madre, llevaron a cabo una segunda marcha desde las diez de la mañana. Tras la reunión de la gente a los pies del Gorosito, la caminata se llevo hasta la Oficina de Protección de la Niñez con el grito desmedido del pedido de justicia. Los cuerpos de los pequeños serán entregados esta tarde a las familias luego de los estudios de ADN realizados para la investigación.

Olga Vera, abuela de Lautaro, partícipe principal de la movilización, habló con el móvil de Voces y Apuntes y comentó que «fuimos al juzgado, nos dijeron que hoy posiblemente nos den el cuerpo, pero no lo vamos a poder poner en el nicho porque hay que esperar el ADN. Yo lo crié, soy como la madre, después me lo sacó la mamá y fue para que él sufra. Él pasó las dos fiestas con nosotros y justo ese día sábado la mamá se le ocurrió que se lo llevemos, el no quería irse, y le dije que si ese tal Luna le llegaba a hacer algo que se escape y venga en remís a la casa y él me dijo que si, que lo iba a hacer. Y nunca más lo voy a tener a mi nieto».

Muy dolida, Olga contó que tras la marcha «el papá de Karin está reunido con la gente de la oficina, mi hijo venía para acá pero se desmayó. A cuarto grado había pasado Lautaro, en el colegio del 2 de abril, la 57. Yo lo crié, habíamos hecho todos los papeles para la tenencia, lo dejaba en mi casa cuando ella quería, después de dos años se le ocurrió que nunca más lo íbamos a ver, mi hijo le puso abogados hasta que se quedó sin trabajo y no pudimos pagar más, pero nunca nos quedamos, siempre luchamos. 9 años cumplió el 22 de septiembre».

La abuela aseguró que Lautaro «era un nene feliz. Vamos a continuar con la marcha hasta que se esclarezca todo. Queremos que se haga justicia por los dos angelitos. Tenemos que esperar que llegue el ADN de Río Gallegos para poder enterrarlos bien. Queremos que su cuerpito descanse», finalizó.

