La detenciones se produjeron este miércoles y se trataría de al menos cuatro ciudadanos, quienes están sospechados de ser los responsables del siniestro que se cobro la vida de la joven madre Natasha Shumacher y dos dos pequeños hijos Lautaro y Karin.

la noticia que comenzó a trascender inicialmente como rumor, fue confirmada por fuentes policiales, y se trata de cuatro personas que al parecer, según manifestaron testigos, fueron vistos transitando en un automóvil en cercanías del domicilio instantes previos al fatal incendio.

Se espera que en las próximas horas sean indagados en sede judicial y se puedan conocer mas datos de esta investigación que tiene como finalidad el pronto esclarecimiento de este triste hecho que enluto a la ciudad de Caleta Olivia.

Precisamente en horas del medio día de hoy, tras la la realización de una nueva marcha, sumado al pedido de justicia se reclamo por no haber aún ningún detenido. En este sentido, uno de los padres que perdió a su hija dijo. «Entendemos que el sistema no funciona para nada, que no hay protección para los nenes. Queremos que cambie el sistema» y aseguraron que «se va a hacer justicia, no vamos a parar hasta que el asesino pare en cana, no hay nadie detenido» expreso visiblemente molesto.

Finalmente, las fuentes no dejaron trascender la identidad de los detenidos.

