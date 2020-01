Luego de la reunión con la Lic. Cecilia Fiorentini, Alex Fernandez y Juan Pacheco, padres de los niños fallecidos en el incendio intencional el pasado domingo en el Barrio 17 de Octubre, aseguraron que hoy les entregarán los cuerpos y que dentro de la Oficina de la Niñez «juntamos más bronca».

«No tenemos muchas gansas de hablar ahora, queremos ir a descansar porque no estamos bien» , comentaron al móvil de Voces y Apuntes el padre de Lautaro junto al padre Karin, luego de la marcha en pedido de justicia por el asesinato de sus hijos, que los dirigió a la reunión en la Oficina de la Niñez y aseguraron que «lo que se habló adentro va a quedar entre nosotros».

Por otro lado, recalcaron las palabras de la Olga, abuela de Lautaro: «ya tienen arreglado lo del cementerio, estamos esperamos que hagan los papeles en el juzgado, para hoy vamos a tener los cuerpos».

Además, con gran dolor, Alex y Juan, contaron que «juntamos más bronca acá adentro. Entendemos que el sistema no funciona para nada, que no hay protección para los nenes. Queremos que cambie el sistema» y aseguraron que «se va a hacer justicia, no vamos a parar hasta que el asesino pare en cana, no hay nadie detenido».

