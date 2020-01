Lo informó el Comisario Carlos Bordón, jefe de la Unidad Regional Zona Norte de nuestra localidad, tras la finalización de los peritajes realizados por especialistas provenientes desde Río Gallegos, en una nota exclusiva para el programa radial de Voces y Apuntes, para Frecuencia Patagonia 99.3.

«Tomamos conocimiento a las 5 de la mañana a través de un llamado telefónico donde requerían la urgente presencia de bomberos en calle Madroñal al 2000, acude bomberos y pueden apreciar que una vivienda se encontraba incendiándose en su totalidad, al arribo del personal policial, una persona que se identifica como Ricardo Luna, en forma exaltada, manifiesta que en el interior de ese domicilio se encontraba su grupo familiar» , comenzó detallando los hechos Bordón y prosiguió: «era impresionante como habían tomado las llamas la totalidad de la casa y bomberos no podía reducir las llamas. Cuando lo logra, pudieron identificar en una de las piezas que da al patio, tres personas fallecidas. Se pudieron identificar, corroborando lo que dijo luna, que era Natasha Schumagger y sus dos niños».

En cuanto al trabajo realizado: «Criminalística realiza su trabajo para determinar elementos que ayuden a la investigación y causas de inicio del fuego. El domicilio quedó bajo custodia policial. En el día de ayer se dieron inicio pericias con personal policial y de bomberos especializados de Gallegos».

El dato importante: «el resultado que se sostiene por el momento es que el incendio habría sido intencional, no se encontró ningún elemento que demuestre lo contrario. Estamos remitiendo el sumario a la justicia y la intervención es directa de ella a partir de este momento».

Además, informó el comisario que «en el lugar del hecho, pudimos apreciar nosotros ayer, que había una concentración de temperatura máxima en la pared que divide con la vivienda de al lado, que es donde pudimos entender que se inició el fuego, es donde comienza la pieza donde estaban las víctimas».

En cuanto a las declaraciones de Ricardo Luna, quien está como sospechoso de haber propiciado el incendio, «ayer se tomó declaración testimonial, donde él manifiesta que se encontraba con su familia en descanso y es anunciado por la joven que falleció que había fuego, él en teoría sale a buscar ayuda, logra salir entre las llamas pero cuando regresa ya había tomado mucha intención la llama y no puede volver a ingresar. Eso es lo que él manifiesta. Está siendo monitoreado por la justicia la conducta de él y a ver a posterior si hay algún indicio más que pueda determinar algún grado de responsabilidad».

Sobre las hipótesis y la investigación: «estamos trabajando todas las hipótesis que se presentan, esa base nos obliga a tratar de determinar el corto plazo que fue lo que pasó e identificar a los responsables del hecho. La investigación la llevamos desde la dependencia de la comisaria tercera y la ddi, las herramientas que tenemos las vamos explotando. Son las versiones que a nivel mediático y social se están hablando. Si en caso que el tuviera responsabilidad o en caso de que sea responsabilidad de otras familias como el atribuyó a raíz de una situación que se sucedió el primero de enero, estamos trabajando. No hay concreto ni fehaciente. La conclusión clara es que fue intencional. Ahora tenemos que tratar de identificar a esta gente. Como sociedad nos deja mal, es una situación desagradable, estamos todos consternados».

Para finalizar sobre este tema, Bordón aseguró que «Luna posee antecedentes, no se puede ocultar, se han realizado varios allanamientos con diferentes hechos delictivos, siempre con resultados positivos, es muy conocido en el ámbito policial. Para identificar tenemos que tener las pruebas suficientes. Nosotros queremos llegar a la verdad y necesitamos el testimonio de los vecinos, que muchas veces por temor no quieren hacerlo. Le podemos garantizar a quien pueda dar información, que tenga reserva».

Por otro lado, el comisario comentó sobre el accidente «a 16 km de Caleta. Las personas que se encontraban en auto de menor rodado, presentaban signos de encontrarse con mayores lesiones, atrapados en el vehículo. Mientras que las personas de la Toyota Hilux presentaban lesiones pero no revestían gravedad en su momento. Arce lucía fallece pasadas las 16:50, por paro cardio respiratorio. Monllor, el conductor del Siena, padecía lesiones de consideración, en terapia intensiva. Zalvan Marcelo, quien transitaba en la Hilux fuerte dolor en el emitorax, fue a cirugía, con fractura en el brazo izquierdo, fuera de peligro. Barrios Gloria, pronostico reservado, está bien, con dos costillas fracturadas. Trabajó en el lugar personal de transitología, ahí se determinarán las causas del accidente. Hay versiones que ambos venían para Caleta, el Siena pierde el control, se va a la banquina y cuando vuelve choca con la camioneta, la otra es que uno iba hacía el sur y el otro venía de sur a norte. Aún no se tienen los peritajes y no se ha podido tener testimonio de los accidentados».

Debido a este hecho, Bordón informó que «como se viene la fiesta de los antiguos vamos a implementar en toda la zona un operativo, controles exhaustivos, en diferentes localidades.

Además, para finalizar, el comisario contó sobre el incendio detrás de la Unión Vecinal del B° 26 de Junio, escuchá la nota completa:

