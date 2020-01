Se defienden los padres de Federico Diaz Cisilino luego que fuera denunciado en este medio por violencia de género. “Iniciaremos las acciones civiles pertinentes por incurrir en injuria dadas las circunstancias expuestas tanto en redes como en radios y demás medios” adelantan los progenitores del denunciado.

El textual del escrito enviado a Voces y Apuntes por Mariela Sicilino y Ricardo Díaz expresa:

Respecto a las publicaciones en Facebook y notas periodísticas de la sra Pamela de Los Ángeles Muñoz respondemos en forma respetuosa y decorosa que nuestros nombres han sido divulgados en forma injuriosa y maliciosa achacándonos responsabilidades que no nos competen. Nosotros no tenemos nada que ocultar, no encubrimos, ni fomentamos ninguna conducta delictiva. Tenemos un hijo el cual es mayor de edad así como lo es la hija de la sra Muñoz… y nos exige acciones o intervenciones…nos inculpa…siempre en cada frase remarcando nuestra situación económica y nuestra profesión de abogados …parece que le molestara no entendemos. No apoyamos la violencia ni la persecución física ni en redes sociales a las cuales no somos muy afines por ende no tenemos publicaciones personales en nuestroa Facebook…atribuyéndose la publicación de nuestros rostros y datos. Por ende nunca verán que contaremos historias de vos ni responderemos las agresiones hacia nuestras personas por esos medios. No es nuestro modo de comunicarnos ni actuar…reiteradamente mencionan nuestros nombres, apellidos, trabajos, actividades personales, difunde qué vehículos utilizamos, donde nos desarrollamos , nuestras profesiones, etc. Todo implica poner en exposición nuestra vida. Si somos abogados de mas de 25 años de profesión ambos y que nos desarrollemos en esa tarea no Implica que IMPARTAMOS JUSTICIA y mucho menos solucionemos sus conflictos planteados dejando aclarado cómo hemos dicho que no profundizaremos sobre cada relato hecho o circunstancia que ella narró. La relacion entre Federico y Laila es de dos adultos que debe ser solucionada en sus conflictos porla justicia y no por nosotros.

El único menor aquí es Dante de 6 meses de vida respecto del cual rige una prohibición de acercamiento y contacto y por ende la respetamos y a la vez cumplimos con la cuota alimentaria que la señora jueza de familia estableció para el bebé. Por cuanto como abuelos ayudamos desde lo que nos permiten y en pos del único indefenso. No vulneramos jamás la intimidad de esta señora, la privacidad su identidad sus lugares de trabajo o actividades personales mucho menos su honor o buen nombre ni ella ni su hija ni su pareja. Pero ella por el contrario si lo ha hecho y por ende iniciaremos las acciones civiles pertinentes por incurrir en injuria dadas las circunstancias expuestas tanto en redes como en radios y demás medios públicos.

Comentarios

comentar