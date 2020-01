Comienza relatando Pamela de los Angeles quien es madre de una joven de 19 años víctima de violencia de género. Decidió contar la situación que atraviesan en redes sociales, luego que a pesar de realizar al menos diez denuncias ante la justicia las misma no prosperaron. Teme por la vida de los miembros de su familia.

El textual de la publicación en redes sociales por parte de la madre de la víctima dice así:

-¿Cómo se hace para terminar con las injusticias? Cómo se hace para que las leyes sean igualitarias?

El hostigamiento que estoy viviendo junto a mi familia es tremendo ….

Hace aproximadamente 2 años mi hija Layla Dacal (19)tuvo la desdicha de conocer al Sr Federico Diaz Cisilino (20)de cual dicha relación mi hija queda embarazada pasando todo su embarazo totalmente sola por parte de esta persona y su familia, recibiendo insultos e injurias de toda clase por parte de este señor, de la cual mi hija pudo sobrellevar su embarazo a término gracias al apoyo de psicólogos y Familia Materna.

Hace 6 meses nació mi hermoso nieto , quisimos crear un vínculo pero lamentablemente como mi hija, no se dejó doblegar por las condiciones que pretendían quitando denuncias y demás , provocó la ira de Sr FEDERICO DIAZ CISILINO y no solo rechazó a mi nieto , sino que comenzó a atormentar a Mi hija , provocándola en todos lados, insultandola , golpeándola hasta llegar a tirarse de su auto en movimiento , tuvimos que hacer denuncia tras denuncia , restricción de acercamiento y aún así el hostigamiento que se sigue padeciendo es tremendo .

El Sr FFEDERICO DÍAZ CISILINO no conforme con esto , ahora me toca a mi y a mi grupo familiar , tengo pruebas donde me persigue , me amenaza con que nos va a matar, me estropea el vehículo , me escarcha en redes sociales , por donde puede.

-Cómo una persona sana en su juicio puede en 6 meses tener 10 denuncias de mi hija, 6 mías , restricciones de acercamiento , bozal legal y todo lo que pueda existir legalmente???

-Realmente una persona sana , no incita a las demás personas a qué agredan , insulten.

El Sr FEDERICO DIAZ CISILINO , no conforme con todos los acosos que nos provoca ahora se mete con mis animales provocando la ira de las protectoras insinuando maltrato animal.

Sinceramente si alguien desea ver cómo están mis mascotas los invito a que me hablen por privado , no tengo nada que ocultar somos personas decentes.

Se metió con mi pareja , por el simple echo que mi pareja protege y quiere A SU HIJO, cosa que él no tiene el instinto paternal ni por casualidad.

Lamentablemente sus padres la Dra MARIELA SICILINO (Secretaria de juez) y el Dr RICARDO DÍAZ (reconocido abogado de caleta Olivia)

Hacen oídos sordos a los reclamos nuestros , creyendo que todo esto es por despecho NO señores!!!!! Uds y su familia no nos interesan para nada!!!

Ellos permiten que todos los acosos ,amenazas y agresiones las realice con su propio vehículo .

Sinceramente ya no sabemos qué hacer y esto se agravó más el día 18/12, cuando viniendo de Cañadon Seco me esperaba en la rotonda de la entrada a Caleta Olivia con el auto de su madre (Honda Civic) , persiguiéndome por todo el centro sin dejar de acosarme , poniéndose al lado de mi vehículo y amenazo con la mano como gatillando un arma .

Yo ya no sé qué más podemos hacer , lo único que quiero dejar en claro es que si a mi o a algunos de los míos les sucede algo hago totalmente responsable al Sr FEDERICO DÍAZ CISILINO y a sus padres.

El fb de FEDERICO DÍAZ CISILINO desde donde recibimos sus escraches y amenazas es FRIEDRICH VON WOLFF.

P/D : Debido a que la justicia no hace nada hago esta denuncia pública resumiendo un poco ya que es mucho más grave la situación con juicios por abusos y demás .

