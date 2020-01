Con la presencia del referente Pablo Carrizo, miembros de comisión y colaboradores del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz que lidera Claudio Vidal, se llevó a cabo el acto de entrega del vehículo 0km a la Carlos Lobos, quien fue el ganador del Sorteo “día del petróleo” llevado adelante por el Sindicato Petrolero y la Mutual “12 de Septiembre”.

“Sabía que se hacía el sorteo, pero nunca pensé que iba a ganarme el auto”, aseguró Lobos, que con una sonrisa gigante recibió las llaves de su 0KM.

“Cuando me lo gané, no lo podía creer, nunca me gané nada en los sorteos”, dijo el compañero y aseguró que junto a su familia disfrutan de todas las actividades que realiza el gremio.

