Vecina de Caleta Olivia envió a nuestra redacción una nota pidiendo el esclarecimiento por la muerte de su hija, carta que transcribimos textualmente y expresa:

«Hola buenas noches!! Soy Norma Hecheleitner mamá de Joana Georgia. Decidí llegar a los medios para que se conozca públicamente la muerte de mi hija Joana Ester Georgia de 28 años, que el martes 31 de diciembre se cumplen 7 meses fallecida, dejó a dos nenas de 11 y 2 años de edad. Relato: Luego de dolor sufrido, en julio decidí hacer la denuncia en el Juzgado de Instrucción 1 a cargo del juez subrogante, Gabriel Contreras y hasta el momento, la causa no ha tenido mucho avances desde ese momento», los primeros días de febrero comenzare con las marchas para que antes de cumplirse el año del fallecimiento de mi hija, la causa tenga a las personas responsables del hecho denunciado. «Mi hija falleció por negligencia de profesionales del Hospital de Caleta Olivia y particularmente ginecólogos, quienes no supieron atender a mi hija. Todo comenzó cuando me hija se colocó un DIU y el ginecólogo, tras realizar ecografías y otros estudios no se percató que mi hija estaba embarazada de dos semanas», Posteriormente mi hija comenzó a tener mucha fiebre y otros problemas. Fue intervenida quirúrgicamente al realizarle un legrado, aunque los médicos en esa oportunidad tampoco advirtieron que tenía el DIU», a partir de ese momento «comenzaron innumerables problemas de salud para mi hija que la llevaron a la muerte». «Desde que estuvo internada, nunca nos dieron respuestas sobre la salud de mi hija. Cuando se descompensó la trasladaron a terapia intensiva. Allí también nos dijeron que tuvo muerte cerebral. En cada parte médico que nos daba; impulsare y encabezare las marchas para lograr esclarecer el hecho de mala praxis que le hicieron a mi hija. Espero respuesta y que se haga públicamente por favor necesito ser escuchada que dejen de destruir familias».

Comentarios

comentar