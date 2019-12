Raúl Rodríguez Peila fue confirmado como nuevo gerente general del INCAA. Su objetivo es que se cumpla la Ley del Cine en subsidios, cuotas de pantalla y ayudas mutuas. «Fueron cuatro años de sufrimiento», definió.

El realizador cinematográfico comodorense Raúl Rodríguez Peila asumirá como gerente general del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, como colaborador directo del flamante director Luis Puenzo. Definió su convocatoria como una “sorpresa” y reconoció haberla aceptado por tratarse de una propuesta hecha por el realizador de “La historia oficial”.

“Fue una sorpresa para mí la convocatoria de Puenzo, con quien trabajé varios años allá por el ´79 con La Peste, en 2013 con las ballenas la última fue El Faro de las Orcas, me llamó y me dijo ´¿estas por ahí?´ y me ofrece este cargo tan complejo para el mundo del cine y audiovisual, este grupo de locos que quieren plasmar historias, fue un largo pensamiento de varios días hasta que acepté el cargo”, afirmó Rodríguez a Radio Del Mar.

“La designación fue el día que me llamaste, dije bancame porque estoy en una reunión y ahí fue la designación y presentación a las instituciones de cine. La visión anterior fue más de masificar las historias, hacerlas más populares y de impulsar más la creación de directores, todo aquello termina en que las ayudas, el dinero que se aplica está mucho más compensado, la última gestión con esto de las formas de reordenamiento de gestiones por un lado el INCAA la parte buena es que se activó todo un sistema virtual para que los productores estén más rápido con los tramites, pero por otro lado se cerró mucho, productoras pequeñas perdieron la posibilidad de apostar a sus películas, han sido 4 años de sufrimiento para las medianas y pequeñas productoras, en Argentina tenes 5 grandes productoras, el resto han tenido 4 años muy complejos”, remarcó.

Rodríguez Peila es comodorense, llegó a desempeñarse en el canal de cable ATELCO y trascendió por una serie de trabajos que lo llevaron a destacarse a nivel nacional como internacional. En 1985 realizó el largometraje “Journal de Patagonie” (Frederic Compain-Producción Francesa), donde participó como asistente de dirección; participó luego como asistente de dirección en 15 películas, entre ellas “Eterna sonrisa de New Jersey”; “Eva Perón”; “Un argentino en New York”, “Esa maldita costilla” y “La fuga”. Además fue desarrollador de proyecto de la productora Patagonik Film Group en películas como “Deuda”; “El aura”, “El Ratón Pérez” y “La señal”.

