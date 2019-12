En la tarde noche del sábado 28/12, el PO llevo adelante su tradicional cierre del año.

En la previa, recibimos la salutación de la cra Bianca del Polo y Tribuna Docente de La Matanza, quien esta invitada a fines del próximo enero a una serie de actividades junto a sus compatriotas de la enorme colectividad boliviana de nuestra ciudad.

Gladys Flores, delegada del Polo Obrero de Caleta Olivia, en su intervención en quechua (que luego nos tradujo) dice que este Partido (el Partido Obrero) y el Polo son solidarios, no solo que no discriminan, sino que las ha hecho pensar y hablar, en el idioma que se elija, pero decir y exigir lo que se necesita.

Vanesa Costancio del PDT, realizo un balance de las luchas de las mujeres en este último período, destacando la participación mayoritaria de las compañeras en el Polo, porque son las que salen a la calle y están en la primera línea para pelearle al hambre y a la pobreza.

Alvaro Santana, hizo escuchar a los presentes un saludo a través de un audio de washapp del dirigente Nacional Eduardo “chiquito” Belliboni; y resumió el proceso de reconstrucción del Polo en este 2019: “ después del XXVI Congreso de PO hicimos la primer asamblea y el 1er padrón con 15 cros; hoy ya somos 150 y hemos conseguido pequeñas e importantes victorias; siendo perseverantes con el método de la Asamblea, la elección de delegados revocables, la movilización callejera y la independencia política de los desocupados. En este 2020 que se avecina, vamos por los puestos de trabajo genuino, por el derecho a la tierra y la vivienda; por un plan de becas para que los pibes no dejen de estudiar.

El propio Alvaro, guitarra en mano junto a Thiago Monti animaron musicalmente la jornada.

Al momento del Brindis, Omar Latini, junto al cuerpo de delegados del POLO, recordó que el Polo cumplió 20 años de lucha, que en Caleta fue la continuidad de la Coordinadora de desocupados fundada por Lía Santillán y Norma Villamayor en 1997. Sus hijas Vane y Guady que peleaban por becas en aquel entonces hoy son dirigentes de Tribuna Docente y el PO. La “3ra generación” que en estos últimos meses se ha incorporado al Polo, también tomo importantes tareas durante la campaña electoral del Partido, sumándose como candidatos en las listas, volanteando en las mesas, recorriendo los barrios, pintando banderas, haciendo pegatinas y fiscalizando.

Levantamos las copas por:

LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES OCUPADOS Y DESOCUPADOS!!!

VIVA LA LUCHA DEL PUEBLO DE MENDOZA Y CHUBUT EN DEFENSA DEL AGUA…

VIVA LA REBELION DEL PUEBLO Y LA JUVENTUD EN CHILE…

ABAJO EL GOLPE FASCISTA Y RACISTA EN BOLIVIA…

Por un 2020 de victorias para la clase obrera de Argentina y toda Latinoamérica!!!

Salud compañeros…

