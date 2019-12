Matías Quinteros presidente del Comité local de la UCR se refirió al conflicto que se generó a partir de la decisión del Intendente Fernando Cotillo de desestimar los contratos firmados con vecinos de la ciudad quienes ingresaron como trabajadores de la Comuna en los últimos meses. Esta situación generó que hoy varias mujeres se encadenen en las puertas de la Comuna.

Para el dirigente, quien estuvo presente en alguna de las manifestaciones, todo es una contradicción en sí misma, “en la sesión anteúltima quisieron aprobar un proyecto de ordenanza donde se daban de baja los contratos de locación de servicios en esto era muy claro quisieron despedir a la gente avalado por el concejo. Quedó demostrado que el concejal Troncoso aprendió a mentir muy rápido para defender a la gestión de Cotillo, es una vergüenza que este concejal y compañía, que se dicen justicialistas, abanderados de los más humildes y de la justicia social, empiecen a despedir gente, sin importarle nada”, y agregó: “este pseudo dirigente de extracción gremial que supuestamente defendía a trabajadores ahora se dedica a despedirlos, es lamentable que después de jurar por la patria, por los santos evangelios y por Néstor Kirchner, hoy se dediquen a sacarle el plato de comida a las familias en las fiestas. Les recuerdo que ustedes venían a llenar las heladeras y que su líder político decía que podemos discutir todo pero con la gente adentro, o sea se negociaba todo, sin aceptar despidos”.

Esta mañana un grupo de mujeres tomó la determinación de encadenarse en las puertas de la Municipalidad tras considerar un atropello por parte del Intendente y de sus funcionarios de no respetarlos como trabajadores y como vecinos de Caleta Olivia. “Dieciséis años laburando en negro y ahora que por fin conseguimos un trabajo digno con aportes obra social nos dejan sin nada mucha bronca hago responsable de lo que nos pueda llegar a pasar al gobierno de turno. Ayer vinimos a las 16 horas a la municipalidad para que el señor Juan Carlos Gómez nos diga que tenemos que hacernos un estudio el cual tenemos turno el 8 de enero y sin cobrar a la fecha y las cuentas quien se hace cargo”, manifestó Mónica Navarro una de las mujeres encadenadas.

El Presidente de la UCR, también refirió: “lamentablemente hoy y mañana seguirá siendo el empleo público tanto en la municipalidad y como en la provincia la única fábrica para contener a la gente, esto sucede porque nunca desarrollaron y generaron las condiciones para industrializar esta Provincia que tiene todas las riquezas naturales, esto es un círculo vicioso y todas las gestiones terminan ingresando gente, y por otro lado el único que no está enterado que se sigue ingresando gente incluso de la nueva gestión de Cotillo es Troncoso parece que vive en otro planeta esto es muy contradictorio dictan una emergencia pero ellos siguen ingresando gente por compromisos de campaña”, y añadió: “por otro lado fue el FPV , que creó las cooperativas y planes sociales que son los mismos que cumplen la tarea para que funcione el municipio cuando hay retención de servicios de los empleados, entonces no pueden desconocerlos hoy, porque siempre estos trabajadores cumplieron funciones a la par de los demás”.

La gente no es tonta, refirió: “y va a defender su puesto de trabajo porque quieran o no ya tienen una relación laboral, la designación de su sector, más de un mes trabajado dentro del municipio cumpliendo funciones, firmaron las planillas de asistencia, tienen número de legajo e incluso muchos ya cobraron y tienen su recibo de sueldo, entonces no pueden adulterar el sistema para darlos de baja”, y aseveró: “vuelvo a repetir son muy pocas excepciones, casi todos ingresaron fueron por una cuestión política o social, esto pasó desde los noventa hasta el presente. Hay que preguntarle a Cotillo y a Troncoso que se siente jugar con la necesidad de la gente. Porque sigue habiendo ingresos esto es de conocimiento público y todos tienen el mismo derecho de un trabajo, no es justo que se despida gente para que ingresen sus compromisos de campaña”.

