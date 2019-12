Tras la aprobación la madrugada del pasado sábado del Proyecto de Solidaridad Social, el cual por ende ya se convirtió en Ley para tratar la emergencia nacional en la mayoría de los puntos que componen al trabajo político para la administración de un país, la Senadora Nacional Ana María Ianni por el Frente de Todos, en comunicación telefónica con el matutino de Frecuencia Patagonia 99.3, Voces y Apuntes, comentó y explicó de que se trata la misma y que se logrará con la promulgación esta.

«En estas ultimas horas en el congreso nacional, creo que es la primera acción fuerte del gobierno, creo que es la ley que va a hacer que, primero llamar a las cosas por su nombre, que es hablar de la emergencia que tiene el país. Entre todos tenemos que brindar las mejores herramientas para salir adelante de lo que nos ha dejado el gobierno de Macri» , dijo la Senadora.

«La situación es muy grave», comentó y agregó: «el sueldo no alcanza, hay que alternar comidas, han cerrado las puertas de los negocios, estás medidas que se han aprobado en esta ley de emergencia, solidaria, inclusiva, tiene que ver con ayudar a los que más necesitan. Habrá una redistribución que se pagará con impuestos de aquellos que mejor la están pasando para aquellos que no la están pasando tan bien».

Sobre el congelamiento de sueldos de jubilados: «este presidente dijo que iba a venir a ayudar a sacar de la situación tremenda en la que se encuentran sobre todo los niños, los jóvenes y jubilados. En este sentido, las medidas que se han tomado por 180 días, no son de congelamientos de haberes, lo que se puede congelar es la fórmula por la cual se aplicara el aumento de los haberes jubilatorios, pero en lugar de eso en este caso el presidente lo que hace es otorgar dos bonos para aquellos que están ganando la mínima, o un poquito más pero que todavía no llegan a ese monto que es necesario para poder tener sus necesidades básicas, que nadie gane menos de 19 mil pesos en concepto jubilatorios. Y por los próximos 180 días le damos la potestad al presidente de que determine cuál es el aumento posible que van a tener los jubilados en torno a lo que hoy tenemos como recursos en el país, porque los recursos son realmente muy escasos. En el mientras, en estos 180 días, se determina, y está escrito en la ley, una comisión que se va a sentar a decidir cuál es la ecuación por la cual en el día 181 va a comenzar a regir nuevamente la actualización de los haberes jubilatorios. Mientras tanto tenemos que resolver de esta forma, no quitándoles plata, por el contrario, dándoles más plata, otorgando este bono, otorgando aumentos que los va a decidir el directamente el presidente, dándoles los remedios que les habían quitado, congelando las tarifas de los remedios, estos son lo beneficios de esta ley que acabamos de aprobar el sábado a la madrugada. Es para darle herramientas a un presidente que agarró un país que está en llamas, que los recursos no abundan».

Por otro lado, Ianni rescató que «volvimos al debate en el congreso nacional, cosa que no se daba hace muchos años. Celebramos que en el marco de este trabajo en conjunto, es como vamos a tener que trabajar todos para sacar a la argentina adelante».

Sobre el año que se viene: «Vamos a tener un año duro, nada distinto a lo que nos vienen diciendo. Que además lo palpamos en la calle y lo vemos en la mesa, con nuestros amigos y vecinos. Vamos a tener que trabajar mucho y tener un poquito de paciencia porque no va a ser fácil. Se nos viene un 2020 con mucha esperanza».

