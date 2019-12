Star Wars Episodio 9 estrena en Mechenien

Debido a que originalmente cada película de la nueva trilogía de Star Wars iba a ser escrita y dirigida por cineastas distintos, la trama nunca estuvo del todo definida, dando cada uno de ellos su enfoque de la saga. Esto desencadenó (junto a otras cosas) que a buena parte de la comunidad fan no le gustara lo que hizo el director Rian Johnson en “Los Últimos Jedi”. No obstante, J.J. Abrams regresa como director y retoma ideas que tenía pensadas desde “Star Wars Episodio VII: El Despertar de la Fuerza”, aunque reconoce que Johnson aportó buenos elementos en su película. “Debido a que habíamos trabajado juntos en aquel film, habíamos hablado de varias cuestiones en el pasado», comenta. “Así que fue un poco retomar donde lo dejamos. Y el hecho es que lo que Rian Johnson hizo en ‘Los Últimos Jedi’ estableció algunas cosas que fueron maravillosas para esta historia. Una de ellas fue que el elenco estuviera separado. Los personajes no estuvieron juntos en toda la película”.

Abrams añade que su principal meta era plasmar lo que considera que realmente se espera ver en la película. “Acabamos de comenzar a hacer eso que haces, que es decir: ‘¿Qué quieres ver desesperadamente? ¿Qué se siente correcto?’. Y luego mi trabajo como director fue asegurarme de que no se tuvieran en cuenta todas las presiones de todo lo obvio: la expectativa de los fans y la expectativa del estudio, y todos esos problemas prácticos y logísticos. Necesitábamos mantener esto de la forma más humana posible, y no como una máquina masiva”.