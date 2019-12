Reyes se mostró en contra del proyecto de Emergencia Económica presentado por el Gobierno Nacional que implica un impuestazo para los trabajadores y un recorte y congelamiento de las jubilaciones.

Ademas la Dra. Reyes le pidió a los diputados de Santa Cruz que no avalen los recortes a los mayores: «Le pedimos a los diputados por Santa Cruz PABLO GONZALES, VESVESIAN y VASQUEZ que por favor no voten contra los jubilados y no aprueben hoy el congelamiento de las jubilaciones. NECESITAMOS QUE NO CONVALIDEN EL AJUSTE CONTRA LOS JUBILADOS y que están del lado del pueblo.»

Reyes destacó que los sorprendió esta ley ómnibus que pretende pasar por encima del CONGRESO, suspender el funcionamiento de ambas cámaras y darle carta blanca al Ejecutivo.

«NO VAMOS A ACEPTAR QUE SE AMORDACE AL CONGRESO Y SE CALLE A NUESTROS REPRESENTANTES», destacó la diputada.

En el proyecto enviado por el Gobierno Nacional se esconde una devaluación del peso del 30%, un brutal ajuste con suba de impuesto a los trabajadores y un congelamiento de jubilaciones.

«No vamos a convalidad este brutal ajuste a los Jubilados disfrazado de sumas fijas y aportes extras, de bonos y papelitos de colores», marco Reyes.

Para la diputada de Santa Cruz el Gobierno del Frente para la Victoria pretende declarar una emergencia que sirva como paraguas para tomar medidas sin debate parlamentario ni social: «QUIEREN GOBERNAR POR DECRETO.»

ESTO YA PASO EN SANTA CRUZ

«EL KIRCHNERISMO HIZO ESTO EN Santa Cruz: decreto un dia la emergencia, no pago los aguinaldos de un año, recortó los salarios de estatales, médicos y maestros, y suspendió las paritarias por 20 años.»

El Kirchnerismo es un campeón de las emergencias, porque ponen todo en la misma bolsa y gobiernan por decreto. Sin consultar, sin debatir y sin mostrar la realidad.

>#NOALOSSUPERPODERES

Reyes manifestó que desde Cambiemos quieren que se respeten las instituciones, que se cumpla la constitución y que se respete a los ciudadanos de todo el país: «No podemos permitir que se pase por arriba de las normas y se generen situaciones de injusticia amparados en una puesta emergencia económica.»

«Ya conocemos que pasa si le damos super poderes a un Presidente, la historia de nuestro país es rica en ejemplos de este tipo. Hoy desde el Congreso tenemos que cumplir el rol que la sociedad nos otorgo y tenemos que ponerle freno a las actitudes autoritarias del Gobierno que cree que puede hacer cualquier cosa.»

#NO AL IMPUESTAZO

>Reyes dijo que el gobierno es poco creativo y aplica viejas recetas, como la de subir impuestos a los trabajadores.

«El impuestazo que el Gobierno de Alberto Fernandez pretende aplicar va a frenar la economía castigando a sectores que han aportado para cambiar y sacar el pais adelante, sobre todo a la clase media trabajadora. Subir nuevamente los impuestos a la clase trabajadora, que siempre es la que se ve afectada, la que lucha contra la inflación y la que no llega a fin de mes no nos parece adecuado.»

