El máximo responsable de la Secretaria de Servicios, Rubén Contreras, detalló las tareas efectuadas durante esta primera semana de gestión, en la que se logró normalizar el servicio de recolección de residuos, avanzar con tareas de limpieza barrial y el ordenamiento del vertedero. Así mismo, informó cual será el cronograma de servicios ante las próximas festividades y los ejes a abordar en un encuentro con vecinalistas.

Si bien aún no se cuenta con total disponibilidad de recursos humanos y materiales, se logró avanzar con operativos de limpieza en barrios 2 de Abril, Miramar y 17 de Octubre; intervenir en barrio 26 de Junio sobre calles Beghin, José Fuch, Alvear, Belgrano, y otros puntos como la costanera, efectuando tareas de bolseo. Además, las tareas de barrido y limpieza se extendieron desde el acceso norte, con desmalezamiento de boulevares hasta el Gorosito, iniciando este jueves un nuevo tramo desde la rotonda de salida hacia Cañadón Seco.

Respecto al vertedero, marcó que se limpió el frente del predio y se están fijando lugares para depósito de residuos de recolectores, volquetes y vecinos particulares a fin de mantener un orden, y se establecerá la hora 20 como cierre de ingreso, posteriormente se permitirá solo el acceso de camiones recolectores.

Período festivo

En otro orden, y de cara a las fiestas de fin de año, informó que el próximo 24, a las 12 horas, se interrumpirá la tarea de recolección de residuos, retomando las tareas el 26. Por ello pidió, especialmente, que no se depositen residuos en la vía pública, ya que durante el 25 no habrá recolección. Similar será el cronograma durante el cierre de año. No habrá servicio el día 1 y se retomará el 2 de enero.

Así mismo, el secretario de Servicios destacó la labor del área de recolección al mencionar que la Municipalidad tiene ocho camiones recolectores y que, al llegar al sector, funcionaba uno solo. “Actualmente tenemos cuatro camiones funcionando y normalizamos el servicio. La semana que viene tendremos dos más, cuatro trabajando y los restantes de relevo”, declaró.

Por último, adelantó que el sábado, a las 11 horas, se prevé una reunión con la FUVECO. “Vamos a hablar sobre el cronograma de limpieza y recolección, e informaremos sobre el estado de la Secretaría para que los vecinos estén al tanto y cada presidente pueda a su vez, informar esto también a sus vecinos”, cerró.

