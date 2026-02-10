UTN: inicia el Seminario de Vinculación Universitaria para ingresantes de Ingeniería

El próximo 18 de febrero la Facultad Regional Santa Cruz dará inicio el Seminario de Vinculación Universitaria, destinado a estudiantes que ya se inscribieron para comenzar el primer año de las carreras de Ingeniería.

Este seminario -de carácter obligatorio, pero no excluyente- está diseñado como un espacio de acompañamiento para quienes comienzan su trayectoria universitaria. Su objetivo principal es facilitar la adaptación a la vida académica, brindar herramientas iniciales y orientar a las y los ingresantes en los primeros pasos de su formación profesional.

De esta manera, las y los estudiantes podrán conocer el funcionamiento de la UTN y la dinámica de las carreras de ingeniería, fortaleciendo así su inserción en el ámbito universitario desde el primer día, cursando las materias Matemática, Introducción a la Universidad y Vida Universitaria.

Desde la Facultad se recuerda la importancia de completar toda la documentación requerida antes del inicio del seminario.

La UTN Facultad Regional Santa Cruz reafirma su compromiso con el acompañamiento integral de los y las estudiantes, entendiendo a la universidad como un espacio de formación, contención y proyección hacia el futuro profesional.