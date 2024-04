Usuarisos de Teleservicios se encuentran sin internet para un grupo de abonados

Así lo manifesto la propia empresa que pertenece al Estado Municipal, al informar que el canal local, “no quiere continuar el vinculo comercial con TCO, para el servicio de ancho banda por fibra óptica. Por esa razón explicaron, “nos encontramos sin servicio”.

La empresa TCO informo la novedad con un comunicado oficial, que expresa textualmente lo siguiente:

A los usuarios de Teleservicios Estimados clientes. Lamentamos informar, que la relación comercial entre Teleservicios y Canal 2, ha llegado a su fin intempestivamente, ya que el canal no quiere continuar el vínculo comercial con TCO, para el servicio de Ancho de Banda por fibra óptica. Es por esa razón que nos encontramos sin servicio en algunos abonados del servicio de FTTH y estamos haciendo todos los esfuerzos para poder encontrar un nuevo socio comercial que nos ayude a dar conectividad a todos nuestros fieles clientes. Le rogamos tome las medidas necesarias para minimizar los problemas. Estaremos informando los pasos a seguir, para resolver esta situación que es ajena a Teleservicios. Solicitamos no entregar ningún equipo de internet a ninguna persona ajena a Teleservicios, con la debida firma de entrega del mismo. Nos ha tocado enfrentar situaciones adversas, muchas veces y en todas hemos salido adelante gracias al acompañamiento y fidelidad de nuestros clientes, y esta vez no será la excepción.