Uribe: “Estamos mejorando la actividad en los puertos de la provincia”

La Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (UNEPOSC) participó la semana pasada en el Encuentro Federal de Puertos, organizado por el Consejo Federal de Inversiones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí, el CFI presentó el relevamiento nacional sobre la situación de los puertos públicos y privados de todo el país. Santa Cruz presentó su propuesta de gestión para integrar su red portuaria al plan nacional.

En este marco, el coordinador general de UNEPOSC, Walter Uribe, dialogó con LU14 Radio Provincia donde analizó el encuentro en el que pudieron conocer las experiencias de trabajo en otros puertos del país, que permiten avanzar en líneas de trabajo para mejorar los cuatro puertos en nuestra provincia.

“El CFI realizó un relevamiento de todos los puertos públicos y privados que tenemos en el país”, explicó Uribe, respecto a la presentación sobre logística y servicios para potenciar los puertos en todo el país.

En el caso de los puertos en Santa Cruz –Punta Quilla, Puerto Deseado, Caleta Paula y Puerto San Julián-, señaló que están trabajando sobre la mejora en la infraestructura portuaria “haciendo el acondicionamiento de varias cuestiones que estaban pendientes hace muchos años en los puertos de la provincia”. Asimismo, señaló que finalizado el encuentro, mantuvieron una reunión con los representantes de todos los puertos de la región, como Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego para trabajar en conjunto.

La delegación provincial visitó el Puerto Dock Sud (en Avellaneda), un enclave multipropósito de gran envergadura operativa, donde pudieron conocer la logística con la que trabaja y poner ese conocimiento a disposición para mejorar los puertos provinciales.

Finalmente, Uribe destacó el acompañamiento del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, a partir de la decisión política que el área de Pesca fortalezca su labor en equipo junto a Comercio y Turismo, nucleados en el Ministerio de la Producción a cargo de Nadia Ricci. “Todo el equipo de Producción siempre estamos tratando de mejorar la actividad en los puertos”, sentenció.