Urbano SE retoma horarios normales tras el receso y ajusta recorridos

La presidenta de Urbano SE, Paula González, anunció modificaciones en los recorridos y horarios del transporte público para atender las necesidades de estudiantes y garantizar un mejor servicio en diversos barrios.

En diálogo con La Mañana en Patagonia, Paula González, presidenta de Urbano SE, explicó los recientes cambios en el servicio de transporte público que la empresa implementó para mejorar la experiencia de los usuarios, especialmente los estudiantes.

“Tenemos una reducción de los servicios durante todos los recesos invernales, debido a la menor actividad. Ahora que han finalizado los periodos de receso, tanto de la administración pública como de las escuelas, volvemos con nuestro servicio habitual en las líneas 1, 2 y 3”, detalló González.

La presidenta destacó una modificación específica en la línea 3, solicitada por los padres de los estudiantes. “La vuelta que pasaba por los Barrios Golfo San Jorge y 17 de Octubre a las 16:48 y la vuelta anterior, se atrasan para que los chicos puedan llegar más cerca del horario de salida de la escuela. Los chicos salían de la escuela a las 17:00 y el colectivo estaba pasando cerca de las 17:30. Siempre que podemos tratamos de ser la mejor respuesta para este tipo de viajes”, afirmó.

González también mencionó la importancia de la comunicación con los usuarios a través de las redes sociales. “En nuestra publicación de Facebook está detallada toda esta nueva información. A quienes no les podemos dar respuesta con pedidos similares, no tiene que ver con falta de voluntad de la empresa, sino con que operativamente no se puede hacer dicha modificación”, aclaró.

En cuanto a la línea 2, la presidenta explicó otra modificación necesaria. “Implementamos un cambio en el tramo del Barrio Jardín, en un giro por calle Las Violetas hacia El Coirón, una calle muy angosta con vehículos estacionados que dificultan el paso. Ese giro, con la pendiente que tiene la calzada, lleva un esfuerzo muy complejo y nos ha costado tener que arreglar algún móvil. Queríamos que siga pasando por ahí, porque es lo más cercano de la escuela, pero lamentablemente tuvimos varias situaciones y finalmente decidimos hacer ahora esa pequeña modificación”, concluyó.

Estas acciones reflejan el compromiso de Urbano SE para adaptarse a las necesidades de la comunidad, asegurando un transporte más eficiente y seguro para todos sus usuarios.