UOCRA Pico Truncado se capacita en primeros auxilios y RCP

En un esfuerzo por impulsar la prevención y la seguridad en el ámbito de la construcción, trabajadores y trabajadoras de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) sede Pico Truncado, participaron activamente en una jornada de capacitación intensiva sobre Primeros Auxilios y Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

La actividad se enmarca dentro del Programa de Entrenamiento Laboral, una política pública de gran relevancia para la provincia, cuyo objetivo central es promover y sostener el empleo, mejorando la empleabilidad de trabajadores y trabajadoras a través de la formación profesional.

Las jornadas fueron lideradas por un equipo de profesionales del Hospital Distrital de Pico Truncado: las licenciadas en enfermería Marcela Martel, María Llemaldín y Mariela Roca. Las expertas brindaron a los participantes las herramientas teórico-prácticas esenciales para saber cómo actuar de manera efectiva y rápida ante situaciones de emergencia que puedan surgir en el lugar de trabajo.

Esta iniciativa se llevó a cabo gracias a la coordinación interministerial, contando con el apoyo de la Secretaría de Estado de Políticas Sanitarias, dependiente del Ministerio de Salud y Ambiente. La capacitación forma parte de las acciones conjuntas que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Cruz impulsa de manera continua para garantizar entornos laborales más seguros y protegidos en toda la provincia.