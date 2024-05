Universitario se llevó el triunfo contra Choique en la Liga Municipal de Vóley

En una vibrante jornada de la Liga Municipal de Vóley de Caleta Olivia, el equipo de Universitario logró un importante triunfo frente a Choique en la categoría A1.

El esperado encuentro entre los conjuntos femeninos de Universitario y Choique destacó como el plato principal de la jornada, que se llevó a cabo en el Gimnasio de la Escuela Industrial N° 1. El enfrentamiento culminó con un resultado de 2-0 a favor de Universitario, con parciales de 25-20 y 25-14.

La acción del voleibol local continuará mañana domingo con una serie de partidos correspondientes a la categoría femenina A2, todos ellos programados para llevarse a cabo en el mismo escenario.

El cronograma de partidos para el día domingo es el siguiente:

14:00: Choique C vs Santino (Femenino A2)

15:15: Santino vs Petrolero Truncado (Femenino A2)

16:30: Choique B vs Halconas (Femenino A2)

17:45: Santino vs Petrolero B (Femenino A2)

19:00: Petrolero Truncado vs Choique C (Femenino A2)

20:15: Choique B vs Petrolero C (Femenino A2)