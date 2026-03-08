Unión y tradición en la jineteada de Caleta Olivia

El Gobierno de Santa Cruz acompañó una jornada que puso en valor las tradiciones criollas y el encuentro de las familias de la región.

Durante el festival tradicionalista realizado en la ciudad, jinetes y tropillas ofrecieron un espectáculo de destreza que convocó a vecinos y visitantes de distintos puntos de la zona norte, en un evento que reafirma el arraigo cultural y el espíritu de comunidad que caracteriza a este tipo de celebraciones populares.

En el lugar estuvo presente el coordinador del Gobierno, Javier Aybar, quien acompañó a los organizadores y destacó “la gran habilidad de los jinetes y la importancia de mantener vivas las tradiciones que forman parte de nuestra identidad”.



Durante la visita también dialogó con referentes y organizadores sobre el trabajo que implica llevar adelante un evento de estas características, la organización dentro del predio y el valor cultural que estos encuentros aportan a la comunidad.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que acompañar este tipo de actividades forma parte del compromiso del gobernador Claudio Vidal de respaldar y fortalecer las expresiones culturales y las tradiciones que forman parte de la identidad santacruceña, promoviendo espacios de encuentro que reúnen a las familias y mantienen viva la cultura popular en cada localidad de la provincia.