Unión por la Patria repudia el bloqueo oficialista al desafuero del diputado Fernando Españón

El Bloque Unión por la Patria – PJ repudia el accionar vergonzoso del bloque oficialista, que decidió no dar quórum para impedir el tratamiento del Oficio N° 535/25 durante la 2da sesión extraordinaria de la Legislatura, evitando así debatir el desafuero del diputado Fernando Españón, quien debe presentarse ante la Justicia por causas gravísimas: adulteración de documentación pública y denuncias por abuso sexual.



Para nuestro bloque, esta actitud constituye otro claro acto de blindaje político por parte del gobierno provincial, que utiliza su mayoría en la Cámara de Diputados para proteger a una persona. La gravedad de la situación es inusitada. Nos encontramos ante un caso en el que no solo se está obstaculizando la acción de la Justicia, sino que se está faltando el respeto a las víctimas y a la institucionalidad que representa el cargo de diputado.

Este hecho no es aislado. Se suma a una larga lista de maniobras con las que el oficialismo, utilizando su mayoría legislativa como escudo, protege a sus propios funcionarios a cualquier costo, incluso a costa de la verdad, la Justicia y las víctimas. Blindan a un acusado para que no rinda cuentas.

¿A qué le temen? ¿Qué están encubriendo?

La actitud del oficialismo es una cachetada a las víctimas, una muestra de desprecio absoluto por las instituciones y una falta de respeto inadmisible hacia la sociedad santacruceña, que exige transparencia y justicia. Desde Unión por la Patria no vamos a callar ni a ser cómplices.

Basta de encubrimiento. Basta de silencio cómplice. Santa Cruz merece representantes a la altura de su pueblo.