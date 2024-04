UNIDOS POR LA INFANCIA SANTA CRUZ: “No va más que la justicia destruya la identidad de los niños”

En el día de ayer y con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha Contra el Maltrato Infantil, fecha instituida por UNICEF para crear conciencia en la sociedad sobre la necesidad de erradicar todo tipo de violencia contra la infancia y adolescencia, se presentó la primera ONG en Santa Cruz que se crea con la finalidad de hacer la defensa del interés superior de los niños, garantizando el vínculo con sus progenitores y la igualdad ante la ley sin distinción de género.

En instalaciones del salón de usos múltiples del Sindicato De Petroleros Jerárquicos de Caleta Olivia, los integrantes de Unidos Por la infancia Santa Cruz en conferencia de prensa expusieron diferentes situaciones como: sanción a las falsas denuncias y a la mala praxis de quienes ejecutan medidas arbitrarias condenando a una persona por su condición de género masculino sin tener un debido proceso, sin analizar pruebas, en su gran mayoría sin prueba alguna, sin escuchar a los niños, sin permitirle el derecho a tener una defensa, anulando el principio de inocencia, dañando su credibilidad, su buen nombre y honor ante toda la sociedad y lo más agravante e irreparable es arrebato de sus vidas de sus progenitores, destruyendo la etapa más hermosa de la niñez, donde es fundamental el acompañamiento para su crecimiento y desarrollo psicomotriz de los niños.

Se comenzó haciendo alusión a la fecha conmemorativa, además se detalló los objetivos proyectados, como así también se adelantó que van estar presente próximamente en la capital provincial presentando ante los diputados dos proyectos para ser tratados en la HCD, además de recorrer todas las localidades, ya que esta problemática se arraigó en cada comunidad, para representar e intervenir ente diversos casos dado que su organización tiene jurisdicción provincial. Algunos fragmentos de la conferencia.

Abrió la conferencia el presidente de la asociación, Oscar Ruarte, quien brindó la bienvenida a los presentes y el agradecimiento del acompañamiento de los medios. Ruarte comentó que “estamos trabajando en equipo, dedicándole mucho tiempo y amor a este gran compromiso que asumimos, además de invitar a sumarse a todos aquellos que quieren aportar ideas, sugerencias o también su crítica constructiva para que podamos ir en búsqueda de lo mejor y la superación en pos de nuestra infancia. Como así también dejar la invitación abierta aquellos que están pasando por esta instancia de una falsa denuncia o impedimento de contacto, nos pueden encontrar y hacer contacto a través de todas las redes sociales con el nombre de nuestra asociación o a nuestros perfiles personales para poder atender las diferentes situaciones”.

Seguido de estas palabras el vocal de la asociación Bernardo Plaza, expresó que: “la obstrucción intencional del contacto entre un menor y su progenitor es un delito, calificado como: impedimento de contacto con los hijos menores de 10 años con su padre no conviviente Art. 1 párrafo 2 de la Ley 24270 del CP. La conducta abusiva y obstructiva implica una significativa falta de idoneidad, violencia psicológica y ocasiona un claro perjuicio que va en contra del interés superior del menor y es considerado maltrato infantil. Por eso hoy 25 de abril en que se conmemora el día internacional en contra del maltrato infantil los padres y madres, también decimos: no a la obstrucción de vínculo, no al impedimento de contacto y no a las falsas denuncias”.

Lucas Gros, el secretario afirmo que “consideramos que la obstrucción del vínculo con sus progenitores, es también un tipo de maltrato infantil gravísimo,” comentando que esta “viene de la mano de una falsa denuncia,” instando a “trabajar por el interés superior del niño y poner en primer lugar a los niños, no como un eslogan, sino como lo dice la Ley 26.061, hay que fomentar la cultura de que primero están los niños. El impedimento de contacto no discrimina a nadie, no es solo con el padre, porque detrás de cada progenitor también hay una madre, hermana, abuela, o sea claramente la violencia no tiene género”.

Matías Quinteros, el tesorero expreso que: “estamos trabajando fuertemente, ya es una problemática que se arraigado en todos lados, vamos a intervenir ante la solicitud de quienes sean víctimas del impedimento de contacto a través de falsas denuncias, vamos hacer presentaciones en los diferentes ámbitos, no podemos seguir permitiendo que funcionarios públicos utilicen la estructura del Estado para hacer daño, tenemos Jueces que “trabajan” corporativamente y sistemáticamente para dañar a la familia y los niños con decisiones arbitrarias que no se ajustan a derecho. Tenemos diferentes problemáticas en nuestra localidad y en la provincia pero creo que esta es la más importante a resolver porque primero esta interés superior de los niños, por eso vamos a necesitar de ustedes los medios de comunicación y del acompañamiento de la comunidad, tenemos que dejar de lado la perspectiva e ideología de género de las instituciones porque es lo que tanto daño hizo, como lo dijo Ramón Dupuy eso fue lo que le arrancó la vida a Lucio, no va más esa forma de actuar de los jueces y sino están a la altura de la circunstancia y no quieren trabajar por interés superior del niño que den un paso al costado”.

Finalizando con la alocución, el asesor legal de la asociación el Dr. Heraldo Nanni comentó que “durante estos últimos años se provocado un desequilibrio muy notable entre el hombre y la mujer donde se contribuyó a que los niños fueran los más afectados, también esto produce un gran desgaste físico, económico y la afectación de derechos durante mucho tiempo sobre el hombre, generando un daño irreversible, hay que volver al equilibrio, tenemos que respetar la igualdad ante la Ley, los jueces no deben tomar decisiones apresuradas, deben escuchar a los niños. Según el observatorio de falsas denuncias, existe lamentablemente la estadística que marcan que el 75 % de las causas son armadas, entonces si sigue con esta impunidad de quienes denuncian falsamente y no son penadas por la justicia, esto es igual a que se siga utilizando esta metodología para seguir haciendo daño, hay que parar con esto porque todos estamos expuestos a poder padecer esta injusta situación, por eso esta asociación es de fundamental importancia para concientizar y para exigir que se cumpla con la igualdad ante la ley”.