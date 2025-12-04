UNEPOSC participó del VI Encuentro Multisectorial del Consejo Portuario Argentino

La Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz, participó en representación del Gobierno Provincial, en el VI Encuentro Multisectorial del Consejo Portuario Argentino (CPA), realizado en las instalaciones del Consorcio de Gestión del Puerto Quequén, en Necochea.

El evento reunió a autoridades portuarias públicas y privadas, cámaras empresarias, sindicatos, organismos nacionales y especialistas del sector logístico, con el propósito de analizar los desafíos actuales de la actividad, profundizar la cooperación entre jurisdicciones y avanzar en políticas que fortalezcan la competitividad del sistema portuario argentino.

Durante la jornada se desarrollaron paneles y mesas de trabajo vinculadas a economía, tecnología, infraestructura, estadísticas operativas y planificación logística. En ese marco, la participación de Santa Cruz permitió compartir la experiencia territorial, exponer las necesidades del litoral marítimo provincial y sumar la mirada patagónica a los debates estratégicos.

Sobre el cierre, estuvo el panel federal en el cual intervinieron autoridades portuarias de Chaco, y el coordinador General de Puertos de Santa Cruz, Walter Uribe.

Este VI Encuentro Multisectorial es parte de la búsqueda que el CPA tiene de avanzar en una agenda común que permita impulsar políticas de desarrollo para los puertos argentinos, priorizando la eficiencia operativa, la seguridad, la sustentabilidad y la competitividad.

“Este tipo de encuentros nos permiten integrar nuestra voz al debate nacional, compartir los desafíos reales del sector y promover soluciones consensuadas que beneficien a todos los actores de la cadena portuaria,” expresó Uribe.

La presencia institucional de Santa Cruz en el CPA reafirma la voluntad del Gobierno Provincial de fortalecer la articulación federal, modernizar la gestión portuaria y potenciar el desarrollo logístico que acompaña el crecimiento productivo de la provincia.