Una noche especial: el Museo Regional Manuel Molina los espera para disfrutar el patrimonio local

El Museo Regional Manuel Jesús Molina invita a la comunidad de Río Gallegos a participar este viernes 31 de octubre de una “Visita Guiada Especial: Una noche en el Museo”, una experiencia diferente que propone recorrer el antiguo hospital de la ciudad bajo una atmósfera nocturna y de exploración.

La actividad, gratuita y abierta al público, ofrecerá dos recorridos guiados a las 20:30 y 21:30 en la sede del museo, ubicada en Ramón y Cajal 51. Los visitantes podrán explorar con linterna en mano la sala de paleontología, ambientada con luces bajas y relatos que buscan despertar la curiosidad y el asombro.

La propuesta incluye además la narración de un cuento especialmente seleccionado para la ocasión y distintas dinámicas participativas que permitirán redescubrir la historia local desde una mirada lúdica y sensorial.

Desde la organización destacaron que esta actividad busca “fortalecer el vínculo emocional con el patrimonio cultural y natural de la provincia, promoviendo el respeto, la imaginación y el aprendizaje activo”.

De esta manera, el Museo Regional invita a vivir una noche diferente, en la que pasado y presente se encuentran entre fósiles, relatos y la magia de la historia santacruceña.