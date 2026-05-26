Una mujer de 85 años murió tras un incendio accidental en una vivienda de Caleta Olivia



El hecho ocurrió durante la mañana en una casa del barrio 26 de Junio. Bomberos y personal sanitario realizaron tareas de asistencia y reanimación, pero la víctima falleció en el lugar. La pericia determinó que el incendio se originó de manera accidental

Una mujer de 85 años falleció este lunes por la mañana tras un incendio registrado en una vivienda ubicada sobre la calle Gabino Rabanal, en el barrio 26 de Junio de Caleta Olivia.

El hecho se produjo alrededor de las 07:14 horas, luego de que se recibieran llamados de alerta en simultáneo a través de las líneas de emergencia 911 y 100 de Bomberos.

Al llegar al lugar, efectivos de la División Cuartel Cinco a bordo del móvil autobomba constataron que la vivienda tenía sus accesos abiertos, ya que vecinos y familiares habían ingresado previamente al advertir la presencia de humo con el objetivo de auxiliar a la propietaria.

La mujer fue retirada del interior del inmueble desvanecida y trasladada a un patio lindante mientras se realizaba la intervención del personal de emergencia.

De inmediato, bomberos desplegaron tareas para extinguir el foco ígneo, que se encontraba localizado en uno de los dormitorios. En paralelo, sobre la vía pública, iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) debido a que la víctima no presentaba signos vitales. Posteriormente intervino una unidad sanitaria del hospital local, donde se confirmó el fallecimiento.

Una vez controlado el incendio, trabajó en el lugar personal especializado de la División Investigación Pericial Zona Norte, bajo supervisión del Departamento Zona II de Bomberos y de la División Gabinete Criminalístico.

Tras la inspección técnica realizada en el inmueble, se determinó que el incendio tuvo origen accidental. Según el informe pericial, el fuego comenzó en una de las habitaciones luego de que un sahumerio encendido tomara contacto directo con la superficie de un sillón.

Por disposición del Juzgado de Instrucción N.º 1 de Caleta Olivia, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la correspondiente autopsia médico-forense, procedimiento que se completó durante la tarde.

Mientras tanto, la vivienda permanece bajo resguardo policial y la División de Investigaciones continúa con las actuaciones judiciales correspondientes.