Un padre desempleado se subió a la antena municipal y reclamó trabajo

Un hombre de 36 años, padre de siete hijos, trepó a más de 10 metros de la antena ubicada en la Municipalidad de Caleta Olivia en señal de protesta por la falta de empleo. Tras más de tres horas en altura y la intervención de las autoridades, decidió descender.

La mañana de este domingo en Caleta Olivia estuvo marcada por un episodio de tensión y protesta social. Un vecino de 36 años, identificado como de apellido Verón, escaló la antena municipal y permaneció allí durante más de tres horas para exigir una respuesta a su reclamo de trabajo.

El hombre, padre de siete hijos y desempleado desde hace más de tres años, tomó la drástica decisión en medio de fuertes ráfagas de viento. La escena se desarrolló frente a la sede municipal y no es la primera vez que la antena, de más de 50 metros de altura, se convierte en escenario de este tipo de manifestaciones.

Finalmente, cerca de las 10:30, Verón descendió de la estructura luego de que las autoridades le transmitieran una posible solución a su pedido. “Tal vez sí”, respondió de manera escueta al ser consultado por los medios sobre la promesa de un empleo.

El hecho fue seguido de cerca por personal policial, bomberos y cronistas de la prensa, quienes registraron el momento en que el hombre bajó de la antena y se retiró caminando rápidamente hacia la zona céntrica de El Gorosito.

En diálogo con la prensa, Verón aseguró que su protesta buscaba visibilizar la desesperante situación de muchos vecinos de Caleta Olivia que atraviesan la misma problemática. Integrante del Movimiento Social y Popular (ex Movimiento Evita), reconoció que otros compañeros lo acompañaron durante la manifestación y hasta le pidieron que no arriesgara más su vida subiendo aún más alto.

El episodio volvió a poner en relieve la difícil situación laboral y social que golpea a gran parte de la comunidad santacruceña.