Un entrenamiento innovador llega a Caleta Olivia con el “Workshop Aficionados”

El próximo sábado 30 de agosto se realizará en el Polideportivo del Sindicato Petrolero un taller especial de entrenamiento con botas de rebote, una disciplina que combina diversión, música y ejercicios de cuerpo completo con bajo impacto en las articulaciones.

El encuentro estará a cargo de Judith Brandán, Lead Coach de Universal Jumps Academy, quien explicó que la actividad busca derribar mitos en torno al uso de este calzado especial. “Las botas proporcionan un entrenamiento de alta intensidad, pero generan una mínima tensión en las articulaciones, ya que reducen más del 80% del impacto”, señaló.

Además, Brandán destacó que cada rebote produce “una atracción gravitacional única que fortalece músculos y huesos sin estresar las articulaciones”. Durante el taller, los participantes podrán conocer de primera mano los beneficios de esta disciplina que gana cada vez más adeptos en todo el país.

Los interesados pueden solicitar más información al número 297-4084527 o a través de la cuenta de Instagram @pasionfitco.