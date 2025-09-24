EN VIVO
Un bombero salvó a un niño de un año que se encontraba asfixiado en Río Gallegos

Un efectivo del Cuartel Central de Bomberos intervino de urgencia este martes al mediodía para asistir a un niño de aproximadamente un año que presentaba una obstrucción en las vías respiratorias frente a la sede de la división, en la intersección de las avenidas Lisandro de la Torre e Hipólito Yrigoyen.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:15 horas, cuando el suboficial escribiente Víctor Fuenzalida, que se encontraba de guardia, observó a una mujer corriendo desesperada con el menor en brazos, pidiendo ayuda porque el niño no podía respirar.

De inmediato, el bombero acudió al lugar y aplicó la maniobra de Heimlich, logrando desobstruir las vías aéreas y que el pequeño recuperara la respiración.

Posteriormente, se solicitó asistencia médica al Hospital Regional Río Gallegos. Un móvil sanitario llegó a los pocos minutos y trasladó al menor junto a su madre para un control más exhaustivo.

La rápida reacción y capacitación técnica del bombero fueron determinantes para evitar un desenlace de mayor gravedad, destacando una vez más la importancia del accionar de los cuerpos de emergencia en situaciones críticas.

