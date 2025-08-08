Tuvo lugar una reunión de trabajo en el IDUV con autoridades de Caleta Olivia

En las oficinas del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) se realizó una reunión de trabajo para analizar las obras planificadas para la ciudad del Gorosito, y otros temas relacionados con sus aspectos urbanísticos.

Durante el encuentro se abordaron temas vinculados a obras proyectadas para la ciudad y el cierre de obras auditadas. También se analizaron los requerimientos planteados desde el municipio y las proyecciones urbanísticas a futuro, en un contexto en el que Caleta Olivia cuenta con más de 4.500 lotes.

El encuentro de trabajo contó con la que participaron el presidente del IDUV, Cristian Mansilla; Pablo Álvarez, vocal por el Ejecutivo; Pablo Eugenio, director provincial coordinador de Delegaciones; y Hugo Garay, coordinador de Entes Provinciales. Por parte del municipio de Caleta Olivia, estuvieron presentes el secretario de Planificación, Lucas Haidamaschuk; y el secretario de Hacienda, Franco Antipani.

Por su parte, el secretario Haidamaschuk destacó: “Este tipo de reuniones son muy fructíferas, no sólo para evaluar los avances de la ciudad de Caleta Olivia, sino también en lo que respecta a aspectos administrativos generales y a todos los temas que tenemos en agenda con el Instituto”.