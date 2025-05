“Tuvieron dos leyes de emergencia y no pudieron acondicionar escuelas”

Así lo indicó el Diputado Eloy Echazú luego de conocer los argumentos que esgrimió el CPE luego de los hechos ocurridos en la escuela especial 6 de Río Gallegos donde hubo, al menos 14 personas intoxicadas.

“Es muy increíble que hablen de dinero y sigan con el cuento de la gestión anterior”, indicó Echazú quien agregó “los acompañamos con dos leyes de emergencia y ni con eso pudieron acondicionar las escuelas. Ya no es creíble que sigan echando culpas; no utilizaron los fondos como corresponde y ayer en Río Gallegos hubo al menos 14 personas afectadas entre alumnos, docentes y auxiliares por monóxido de carbono”.



“Evidentemente no saben como utilizar las partidas”, explicó el legislador de Unión por la Patria quien agregó “o quizá esos fondos fueron desviados a otros proyectos y no lo informaron”.

“Para nosotros no fue una pavada lo que ocurrió, queremos informes oficiales y esperamos que se efectúen los sumarios correspondientes para aclarar toda esta situación que puso en riesgo la integridad física y emocional de quienes asisten a diario a la institución”.



Cabe destacar que más del 70% de los alumnos que asisten a la Escuela Especial N.º 6 presentan movilidad reducida, “lo que hace aún más grave la omisión de los protocolos de evacuación desde el primer momento en que se detectó el olor a gas. La falta de una respuesta inmediata y adecuada no solo incrementó el riesgo, sino que pudo haber tenido consecuencias fatales en un contexto donde los tiempos de reacción deben estar perfectamente coordinados y adaptados a la realidad del alumnado”, finalizó el legislador.