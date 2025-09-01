Turismo y Pesca participaron del Primer Encuentro de Fortalecimiento de las Ciudades Costeras

La Secretaría de Estado de Turismo, y la Subsecretaría de Pesca, ambas dependientes del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, formaron parte del Primer Encuentro de Fortalecimiento de las Ciudades Costeras, realizado en la localidad de Comandante Luis Piedra Buena este 28 y 29 de agosto.

El secretario de Estado de Turismo, Rubén Martínez y el subsecretario de Pesca, Fernando Marcos, acompañados por el director de Desarrollo Turístico, Alejandro Agulla, participaron de dichas jornadas, con una exposición a cargo del director de Desarrollo Turístico, haciendo eje en “Turismo y Desarrollo”, como estrategia para el desarrollo turístico de los destinos emergentes de la costa santacruceña.

Durante el evento, referentes de organismos nacionales, provinciales, municipales, académicos e investigadores compartieron experiencias y propuestas vinculadas al turismo, la conservación, la conectividad y la producción, con el objetivo de consolidar un espacio de intercambio que permita fortalecer el desarrollo de las ciudades de las ciudades costeras.

Desde el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, se valoró la convocatoria y se reafirmó el compromiso del Gobierno Provincial en continuar participando de instancias colectivas que impulsen la construcción de una identidad costera fuerte, con impacto positivo para las comunidades locales y el futuro del turismo en Santa Cruz.