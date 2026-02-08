Turismo y Pesca acompañan la XI Fiesta Nacional del Róbalo

La Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura, a través de la Dirección de Pesca Continental, y la Secretaría de Estado de Turismo, mediante la Dirección de Promoción Turística, dicen presente junto a agentes municipales, en la nueva edición de la Fiesta Nacional del Róbalo de la localidad de Puerto Santa Cruz.

Esta labor mancomunada fortalece la articulación entre pesca deportiva y la promoción turística de la provincia.

Desde Turismo, se trabaja en la difusión del evento y en la promoción de los destinos emergentes de Santa Cruz, acercando a vecinos y visitantes la diversidad de propuestas que ofrece la provincia. Asimismo, el equipo de Pesca Continental acompaña el desarrollo del torneo con la presencia de fiscales generales de la Secretaría, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente y promoviendo una práctica responsable.